 

Собянин принял участие в благотворительной акции “Елка желаний”

28.12.2023, 11:10, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в ставшей традиционной всероссийской благотворительной акции “Елка желаний”. Градоначальник снял с новогоднего дерева в Большом Кремлевском дворце три открытки, на которых написаны мечты детей.

Один из ребят попросил подарок-сюрприз. Мэр отметил, что конкретное пожелание не указано, но пообещал подумать, что будет сюрпризом для ребенка.

Двое других ребят попросили электрогитару и синтезатор. Собянин заверил, что все желания детей будут исполнены.

Акция “Елка желаний” проводится с 2018 года. Оказавшиеся в трудной ситуации дети от трех до 17 лет получают к Новому году желанные подарки.

Исполнить их мечты может каждый россиянин. Для этого нужно зайти на сайт акции, указать регион, категорию и стоимость подарка и выбрать желание из представленного списка.

Отправить подарок можно самостоятельно или через организаторов. Акция продлится до конца февраля 2024 года.


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