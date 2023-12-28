 

Разногласия и усталость союзников Украины «поставят Киев на колени» быстрее, чем Россия

28.12.2023, 8:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Надежды Запада на победу Украины стремительно угасают, пишет CBC News. От постоянных военных действий устали как западные чиновники, так и сами украинцы. Из-за отсутствия результатов помощь постепенно сходит на нет. По мнению экспертов, при таких условиях РФ даже не придётся прилагать усилия, чтобы победить Украину, — за неё это сделают западные партнёры Киева.


AP

Оптимизм союзников Киева всё больше сменяется тревогой, считает CBC News. Провалившееся контрнаступление, измученное войной население Украины, растущее внутриполитическое беспокойство, а также международные союзники, которые стали «более капризными», — всё это наводит Запад на мысли о неизбежности переговоров.

Как отмечает издание, на сегодняшний день обстановка среди союзников такова: конгресс США по-прежнему отказывается финансировать Киев, полки из-под оружия давно опустели, а европейские лидеры всё чаще устраивают «политические истерики», не желая помогать Украине. Солидарность между партнёрами начала ослабевать, как и внутриполитический консенсус в самой Украине. Трезвая оценка тупиковой ситуации, данная Залужным, хоть и резко контрастирует с непоколебимыми и оптимистичными публичными заявлениями Зеленского, но при этом поддерживается уставшим населением. 

Противники помощи Украине на Западе характеризуют продолжающуюся экономическую и военную поддержку как «пустую трату денег и ресурсов», пишет CBC. И учитывая события последних шести месяцев, многие западные аналитики утверждают, что вероятность того, что в следующем году Украине придётся сесть за стол переговоров, значительно возросла. Причём условия, очевидно, будет диктовать не она. 

Угасающая поддержка, усталость и отсутствие результатов — на сегодняшний день всё указывает на то, что помощь Запада, от которой так зависит Киев, сходит на нет. По словам экспертов, в таких условиях быстрее «поставят Украину на колени» её же союзники, а не Россия.


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