 

Белый дом обеспокоен будущим американского финансирования Украины

28.12.2023, 8:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

После ухода конгресса на рождественские каникулы для Белого дома наступила суровая реальность: там серьёзно обеспокоены тем, что дополнительная помощь Украине так и не будет одобрена, пишет CBS News. Сейчас будущее американской помощи Киеву зависит от сделки по обеспечению безопасности границы США и Мексики, против чего выступают демократы.

С нами на связь выходит корреспондент CBS News по вопросам внутренней безопасности и правосудия Николь Сганга. Рады вас видеть, Николь. Насколько Белый дом обеспокоен дебатами в конгрессе относительно одобрения дополнительной военной помощи Украине?

НИКОЛЬ СГАНГА, корреспондент CBS News: Взаимно, Эван. Одним словом, обеспокоен. Для Белого дома наступила суровая реальность, когда конгресс ушёл на каникулы.
 
Президент Байден заявил, что готов пойти на компромисс в вопросе обеспечения безопасности границ, чтобы обеспечить финансирование Украины. Это финансирование сейчас зависит не от охваченного военными действиями Донбасса, а от того, что происходит на границе США и Мексики. Масштабная двухпартийная иммиграционная реформа не принималась в стране со времён администрации Рейгана.
 
В преддверии рождественских каникул министерство обороны предупредило лидеров конгресса, что оставшееся финансирование для Украины уже полностью распределено, что оставляет Пентагону очень мало вариантов. Лидеры Демократической партии также обеспокоены тем, что компромисс с конгрессменами от Республиканской партии по вопросу границы США и Мексики может означать для иммиграционной реформы, пути к получению гражданства и визовой реформы.
 
После возвращения из Кэмп Дэвид президент отправится на каникулы на остров Санта-Крус. А сенат и палата представителей, как ожидается, вернутся с каникул 8 и 9 января соответственно.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2023 года.


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