Хоккеист Якушев поддержал выдвижение Путина на выборы в 2024 году

Заслуженный мастер спорта по хоккею Александр Якушев поддержал решение Владимира Путина выдвигаться на выборы президента России в 2024 году. По его словам, глава государства делает все, чтобы РФ была одним из лидеров в мировой политике и экономике.

“Владимир Владимирович строит, исходя из того, что Россия должна быть суверенным государством и ни от кого не зависеть”, – цитирует Яковлева Агентство городских новостей “Москва”.

Хоккеист сообщил, что уже поставил подпись в поддержку кандидатуры Путина. Он отметил, что глава государства делает многое для развития спорта в России. Олимпийский чемпион напомнил, что президент активно занимается хоккеем и систематически тренируется.

О своем намерении баллотироваться на выборы президента Путин заявил 8 декабря. Съезд “Единой России” 17 декабря единогласно поддержал его кандидатуру.

В Москве идет сбор подписей в поддержку Путина. Голосование на выборах главы государства пройдет с 15 по 17 марта.