 

Россияне и белорусы не выступят в конном спорте на Олимпиаде 2024

26.12.2023, 12:16, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Международная федерация конного спорта приняла решение о запрете участия россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Как пишет Reuters, такое решение в руководстве объяснили невозможностью организовать отдельный отбор для спортсменов из этих двух стран, поскольку из-за введённого ранее запрета они не принимали участие в стандартной квалификации в течение всего 2023 года.


AP

Российские и белорусские конники не смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже в качестве нейтральных спортсменов, пишет Reuters со ссылкой на официальное заявление Международной федерации конного спорта.

Своё решение организация объяснила невозможностью провести отдельный отбор, поскольку стандартная квалификация продолжалась в течение всего 2023 года и закончится 31 декабря, в то время как русские и белорусы не участвовали в соревнованиях по конному спорту со 2 марта 2022 года.

Кроме того, как отмечает издание, меры, запрещающие участие конников из этих двух стран, останутся в силе и в следующем году. «Ни одно мероприятие конного спорта, организованное в РФ и Белоруссии, не может быть включено в календарь Международной организации конного спорта на 2024 год», — добавляется в заявлении.


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