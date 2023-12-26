 

В столице обновили фасады четырех вокзалов МЦД

26.12.2023, 9:52, Новости дня
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Развитие транспортной системы является одной из важнейших направлений деятельности столичных властей. В приоритете – повышение уровня комфорта и безопасности пассажиров.

С этой целью в Москве строят объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, запускают новые маршруты с инновационным экологическим чистым общественным транспортом, модернизируют вокзалы, проводят благоустройство возле станций метро, МЦК и МЦД.

Так, в столице обновили фасады четырех вокзалов Московских центральных диаметров. Работы прошли на станциях Зеленоград — Крюково и Лихоборы МЦД-3, а также Аминьевская и Минская МЦД-4.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Чиновник подчеркнул, что на фасадах четырех московских городских вокзалов установили световые вывески с названиями станций. По его словам, буквы будут светиться за счет экономичных светодиодных лампочек.

“Ранее мы установили такую вывеску на станции “Кунцевская” БКЛ метро, это понравилось пассажирам. Мы продолжаем делать поездки в городском транспорте комфортнее по задаче, поставленной Сергеем Собяниным”, – отметил Максим Ликсутов.

К слову, московские городские вокзалы сегодня являются современными транспортными узлами, где пассажиры могут сделать комфортную пересадку с электрички на метро, автобус или пригородный поезд другого направления без выхода на улицу.

На первых двух Московских центральных диаметрах расположены 22 городских вокзала, на МЦД-3 и МЦД-4 – 26. В будущем количество станций планируется увеличить. Кроме того, около них власти организовывают перехватывающие парковки.

“Благодаря перехватывающим парковкам водители все чаще выбирают для поездки более быстрый, экологичный и доступный рельсовый городской транспорт”, – рассказал ранее Максим Ликсутов.

На сегодняшний день у станций Московский центральных диаметров открыто уже 18 перехватывающих парковок. Первые появились в 2019 году, а осенью текущего года было организовано еще десять.

Теперь водителям доступны парковки у станций Перово, Плющево, Выхино и Ховрино МЦД-3, а также Внуково, Толстопальцево, Мещерская, Чухлинка, Аминьевская и Минская МЦД-4.


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