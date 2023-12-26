 

Fria Tider – Швеция готовится к войне с Россией и прекращает финансирование антивоенных организаций

26.12.2023, 0:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Правительство Швеции полностью прекращает финансирование организаций, которые выступают за мир и разоружение, пишет Fria Tider. Эти две темы стали весьма спорными на фоне того, как Швеция начала подготовку к полномасштабной войне с Россией. В то же время американские военнослужащие получают в Швеции юридический иммунитет, сильно напоминающий привилегии, которыми обычно обладают солдаты противника во время оккупации.


AP

Правительство Швеции прекращает всё финансирование общественных организаций, выступающих за мир и разоружение. Установленная риксдагом сто лет назад государственная поддержка была отменена кабинетом министров скандинавской страны, пишет Fria Tider.

Предыстория, среди прочего, такова, что антивоенные организации Svenska Freds и «Шведские врачи против ядерного оружия» подвергли критике планы шведского правительства позволить США использовать Швецию в качестве плацдарма для развёртывания ядерного оружия, которое будет нацелено на российские города.

«Мы можем расценивать это только как то, что правительство заставляет замолчать голоса, чтобы избежать демократических дебатов и критики своих приоритетов в области ядерного разоружения», — сказала генеральный секретарь организации «Шведские врачи против ядерного оружия» Йозефин Линд.

Сейчас, когда Швеция находится на пути к вступлению в альянс по ядерному оружию, в организации считают, что решение правительства особенно примечательно и тревожно. По мнению общественников, правительство Швеции подало заявку на вступление в альянс без каких-либо оговорок и без дистанцирования от ядерного оружия, а теперь ещё и намеренно закрывает рот тем, кто обладает пониманием рисков и знаниями о ядерном оружии и последствиях его применения.

В то же время Стокгольм предоставил США право создавать военные базы в ряде шведских военных округов, что напоминает самую настоящую оккупацию, отмечает автор статьи.

Министр обороны королевства Поль Йонсон подписал соглашение с Соединёнными Штатами, которое предоставляет американским солдатам юридический иммунитет в соответствии с гражданским законодательством, которое защищает их от претензий о возмещении ущерба, если они причинят вред гражданскому населению Швеции. Предоставление американским военнослужащим гражданского иммунитета подверглось критике за то, что оно не является необходимым при оборонном «сотрудничестве», а скорее напоминает привилегии, которыми обычно обладают солдаты противника во время оккупации.

Кроме того, в результате подписания соглашения с Соединёнными Штатами правительство Швеции одобрило крупные инвестиции в развитие железных дорог в военных целях, но отказалось включить в документ положение о запрете размещения ядерного оружия на своей территории. Как отмечает издание, шведской общественности так и не сообщили, какую именно роль США отводят Швеции в предстоящей войне с Россией.

По данным газеты, идея состоит в том, чтобы позволить Швеции начать войну против РФ в Прибалтике без обязательного участия ядерных держав США и Великобритании на её начальном этапе. Тем не менее не ясно, сколькими шведскими солдатами правительство Швеции готово пожертвовать в рамках этого «проекта», завершает Fria Tider.


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