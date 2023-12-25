На севере Москвы по программе КРТ реорганизуют два участка

В российской столице продолжается реализация масштабной программы комплексного развития территорий, в результате реализации которой на месте бывших промзон и других неэффективно используемых участков вырастают новые городские кварталы с жилой недвижимостью, дорогами и объектами социальной инфраструктуры.

Так, на севере Москвы по программе КРТ реорганизуют два участка общей площадью 0,55 гектара, в результате чего будет построено около 18 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов: магазины, кафе, отделения банков, спортзалы и другое.

Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, проект КРТ также предусматривает строительство наземного перехода через железнодорожные пути.

Два неэффективно используемых участка в Беговом районе Москвы, попавшие под редевелопмент, входят в единый проект комплексного развития территорий, уточнил заместитель главы города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

“Объем инвестиций в редевелопмент площадок оценивается более чем в пять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 193,5 миллиона рублей”, – отметил заммэра Москвы.

Чиновник также подчеркнул, что в результате реализации программы КРТ будет создано более 500 рабочих мест на участках, расположенных по адресам: Бумажный проезд, владение №2/2 и улица Нижняя Масловка, владение №3.

К слову, данные участки пролегают вдоль железнодорожных путей Московских центральных диаметров. Высокий уровень доступности обеспечивается и за счет близкого расположения станции метро “Савеловская”. Проект КРТ уже опубликован на сайте столичного правительства.

Кстати, на данный момент в Москве реализуются 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 2,45 тысячи гектаров. Например, в Бутырском районе в рамках масштабной программы построят образовательный комплекс.

Как ранее сообщали “Дни.ру”, под реорганизацию попал участок

общей площадью 1,79 гектара, расположенный по адресу: улица Добролюбова, владение №8. Инвестиции в редевелопмент превысят 3,7 миллиарда рублей.