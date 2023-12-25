 

В парке имени 40-летия ВЛКСМ обустроили четыре площадки для детей

25.12.2023, 12:43, Новости дня
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В парке имени 40-летия ВЛКСМ прошло комплексное благоустройство. Планировка территории сохранена. Специалисты использовали архивные чертежи и фотографии.

При этом в парке создали современную инфраструктуру. Так, вместо одной детской площадки с устаревшими качелями и песочницей создано четыре игровые зоны. Большинство элементов сделаны из дерева.

Две детские площадки расположены на участке со стороны Университетского проспекта. На месте старой игровой зоны обустроили новое пространство площадью около 460 квадратных метров. Там появился спортивно-лазательный комплекс, скатная горка, игровая платформа, качалки на пружинах, пирамида из бревен и балансировочные платформы.

“Кроме того, смонтировали карусели для ребят с ограниченными физическими возможностями”, – сообщилила пресс-служба столичного Департамента капитального ремонта.

Размер второй площадки – более 410 квадратных метров. Там обустроили полосу препятствий, установили качели с гнездом и люлькой, бревна для балансировки, платформу на пружине и другое оборудование.

Еще одна площадка расположена между детским театром и цирком. На игровом пространстве площадью более 230 квадратных метров установили карусель, пирамиду из бревен и полосу препятствий с канатными и бревенчатыми дорожками.

Четвертая игровая зона площадью 360 квадратных метров находится на участке у Ломоносовского проспекта. Там появились различные качели и гамаки.

Напомним, что на северо-востоке Москвы создается уникальный парк “Яуза”. Огромная территория для отдыха и спорта протянется от Ростокинского акведука до Московской кольцевой автодороги (МКАД). В этом году провели благоустройство участка вдоль Сельскохозяйственной улицы.

На правом берегу реки обустроили два пирса для сплава на сапах и байдарках. Площадь каждого объекта составляет около 10 квадратных метров. Одновременно у пирсов могут причалить по три байдарки, а пришвартоваться – до 10. В холодный период года по пирсам можно прогуляться и сделать снимки живописной природы парка, покормить водоплавающих птиц.


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