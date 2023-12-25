Путин и пустота

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что количество претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в 2024 году составило 29 человек.

Тогда же ЦИК отказался допустить в качестве «самовыдвиженца» Екатерину Дунцову до сбора подписей на выборах президента РФ. Ей отказано в регистрации.

Во время заседания Центральная избирательная комиссия заявила, что в документах на выдвижение нашли 100 ошибок (100 человек в инициативной группе вызвали вопросы). В ЦИК заявили, что нотариус указал неверный номер паспорта организатора собрания инициативной группы во время заверения документов, а протокол собрания (который, по мнению ЦИК подписали уже после его проведения) не позволяет установить численность группы.

Также ЦИК предъявил претензии к качеству подписей — например, некоторые члены инициативной группы подписались словом «да» или использовали в качестве подписи рисунок кота. При этом в комиссии заявили, что «складывается впечатление, что многие ошибки были сделаны намерено». Члены команды Дунцовой настаивали, что все документы были поданы в соответствии с законом, но их замечания приняты не были. При этом трансляция на сайте ЦИК во время рассмотрения кандидатуры постоянно прерывалась.

Но в сегодняшнем в официальном ответе значится другая причина. Теперь ЦИК считает, что Дунцова не смогла создать инициативную группу избирателей (по российским законам для самовыдвижения кандидата в президенты ему нужна группа избирателей размером не менее 500 человек).

– Официальное основание для отказа: группа избирателей не была создана. Все, кто присутствовал на собрании, включая журналистов, видели, что мы провели регистрацию, установили количество участников группы, и только после закрытия регистрации приступили к самому собранию, утвердили его повестку, последовательно голосовали по ней. Представители ЦИК также присутствовали на выдвижении и видели все своими глазами, — говорится в сообщении в телеграм-канале Дунцовой.

71-летний Владимир Путин объявил о выдвижении на выборы президента РФ 8 декабря на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Вопрос об участии в выборах задавал отец героя РФ и героя ДНР Владимира Жоги Артем.

Кандидатуру действующего президента, который будет баллотироваться на свой 5 срок единогласно поддержали партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду».

– У нас нет ни малейших сомнений в том, кто должен стоять во главе России в этот весьма сложный период, за кем историческая правда, справедливость и поддержка большинства, — заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он добавил, что партия сделает все, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент РФ.

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов также поддержал Путина. Он сообщил, что России нужен президент, которому доверяет народ. По его словам, с Путиным Россия придет к победе.

Сегодня «Новые люди» объединились с «Партией Роста» и выдвинули кандидата в президенты. Он уже отказался критиковать Путина.

Об объединении двух либеральных партий сегодня сообщил председатель «Партии Роста» Борис Титов на съезде «Новых людей». Там же был объявлен кандидат единый кандидат от этих партий: им стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. В сентябре 2023 Даванков участвовал в выборах мэра Москвы от «Новых людей». Тогда он набрал 5,34% голосов, заняв четвертое место из пяти кандидатов.

Корреспондент информагентства «РБК» спросил у Владислава Даванкова, «собирается ли он в рамках предвыборной кампании критиковать Путина». На это новоиспечённый кандидат в президенты ответил, что «никому лучше от критики не будет, критика [политических оппонентов] осталась в каких-то других временах».

Партию «Новые люди» придумали в администрации президента РФ в 2019 году, утверждают источники. Тогда в Кремле решили, что нужно запустить несколько новых политических проектов, которые могли бы перетянуть часть протестного электората. Финансировать партию доверили друзьям Путина братьям Михаилу и Юрию Ковальчукам. Партия «Новые люди» позиционирует себя как либеральная, но в Госдуме поддерживает все репрессивные законы.

Съезд партии «Гражданская инициатива» в субботу единогласно выдвинул подмосковного муниципального депутата Бориса Надеждина кандидатом в президенты РФ. Сразу же после этого господин Надеждин, избиравшийся ранее в Госдуму от Союза правых сил (СПС), а в горсовет Долгопрудного — от «Справедливой России», подал заявление о вступлении в «Гражданскую инициативу». Он признался журналистам, что рассчитывает собрать 60–80 млн руб. для сбора подписей, а по окончании кампании надеется «остаться живым и на свободе».

Коммунистическая партия РФ выдвинула кандидатом в президенты 75-летнего депутата Госдумы Николая Харитонова. Решение об этом приняли на XVIII съезде КПРФ 23 декабря, сообщается в телеграм-канале партии.

175 из 188 участников съезда, в ходе тайного голосования поддержали Харитонова, который стал единственным кандидатом, которого рассматривала партия.

Николай Харитонов заявил журналистам, что не будет критиковать действующего президента России Владимира Путина в ходе предвыборной кампании.

– Я за что буду критиковать? Он отвечает за свой цикл работы. Зачем я буду критиковать? Я, по-первых, не из таких людей, чтобы критиковать коллег… Я прекрасно понимаю насколько тяжела ноша быть президентом Российской Федерации, — сказал Харитонов.

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский отказался выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России в 2024 году.

– Вероятно, Григорий Алексеевич не будет участвовать, — сказали источники в партии.

Там также отметили, что число собранных подписей в поддержку Явлинского достигает 1,3 млн и сбор не будет приостановлен.

– Мы сами не собирали подписи, к нам поступали подписи от граждан. Если они продолжат подписи приносить, мы их будем принимать, — сказал представитель партии, добавив, что не в силах остановить сбор подписей.

От партии ЛДПР кандидатом в президенты стал лидер фракции Леонид Слуцкий, ставший широко известным после обвинений в домогательствах к девушкам. По словам замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергея Леонова, под руководством Слуцкого партия развивается и расширяется и на выборах 2023 года продемонстрировала положительный результат.

– У нас много планов на будущее, и мы точно настроены на динамичную и яркую президентскую кампанию, — заявил Леонов. Он отметил, что на выборах главы государства партию ЛДПР должен представить человек, авторитетный и внутри страны, и за ее пределами, тот, кто разбирается в международной политике.

Председатель «Российского общенародного союза» (РОС) Сергей Бабурин сообщил, что на съезде партии его решили выдвинуть кандидатом в президенты РФ.

– Съезд настоял на включении еще двух кандидатов: меня — Бабурина Сергея, а также Волкова Ивана из Екатеринбурга, — заявил он. На тайном голосовании победу одержал Бабурин.