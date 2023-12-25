Свыше тысячи британских полицейских обвиняют в сексуальном или домашнем насилии

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В Великобритании более 1,1 тыс. полицейских находятся под следствием из-за сексуального или домашнего насилия, пишет The Guardian. Ранее британскую полицию раскритиковали за внутреннюю культуру и стандарты поведения, которые строятся на системном расизме, мизогинии и гомофобии.



AP

Более 1,1 тыс. полицейских Англии и Уэльса находятся под следствием за сексуальное или домашнее насилие, из них почти каждый седьмой (180 человек) продолжает работать в органах правопорядка, пишет The Guardian. Больше всего обвиняемых (657 человек) из крупнейшего подразделения — полиции Лондона.

Ранее в отчёте Луизы Кейси резкой критике подверглись внутренняя культура и стандарты поведения в лондонской полиции. Её обвинили в системном расизме, мизогинии и гомофобии. Автор доклада рекомендовала радикально пересмотреть процедуры проверки и наказания за неправомерное поведение.

В свою очередь либеральные демократы считают, что ответственность за коренные изменения лежит на главе МВД Джеймсе Клеверли. По их мнению, именно он должен контролировать модернизацию процедур, а также потребовать от полиции предоставить данные о том, как много сотрудников, находящихся под следствием, по-прежнему работают в обычном режиме.