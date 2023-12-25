Борьба с Россией дискредитировала и расколола НАТО

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Вашингтон и его союзники не смогли изолировать Москву, но пришли к разладу в собственных рядах, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман. Более того, по словам аналитика, российские войска показали способность противостоять самому лучшему оружию, которое есть в наличии Североатлантического альянса.

ЧАС ФРИМАН, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности: Я не уверен, что понимаю, о чем говорит мистер Блинкен, потому что я вообще не вижу никаких реальных достижений (Запада на Украине. — ИноТВ). И отмечу, что существовавший ранее фасад единства НАТО дал трещину. Теперь некоторые члены НАТО открыто отказываются от идеи продолжения этого конфликта.

И, конечно же, глобальное большинство, то есть большая часть мира не находится на стороне Запада в этой битве. Оно предпочло отсидеться в этой борьбе и рассматривает её как ещё один пример разжигания войны и создания угроз Западом.

Итак, что же удалось добиться? Возможно, дискредитации военной мощи НАТО, потому что русские научились противостоять лучшему оружию, которое есть у НАТО.

Ему (Западу. — ИноТВ), конечно, не удалось достичь заявленной цели — ослабить и изолировать Россию. РФ не стала слабее, её экономика выросла. Она теперь больше, чем экономика Германии, которая сокращается из-за кризиса, вызванного потерей доступа к российскому экспорту энергоносителей.

Она (Россия. — ИноТВ) не была изолирована. Она переориентировалась на Восток, на Юг, на Ближний Восток, на Африку. Иными словами, заявленные (Вашингтоном и его союзниками. — ИноТВ) цели не были достигнуты.

Украина оказалась опустошена. В начале независимости её население составляло 51 миллион человек. Когда разразился конфликт, там проживало 32 миллиона. Говорят, что сейчас их 20 миллионов.

Люди иммигрировали ещё раньше, потому что на Украине не было работы, а с началом конфликта они иммигрировали, чтобы избежать призыва или по соображениям безопасности. И нет никаких признаков того, что они планируют вернуться.

Дата публикации 23 декабря 2023 года.