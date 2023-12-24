 

Обозреватель Times – в надежде спасти свой имидж мэр Лондона передумал по поводу передачи Украине сданных в утиль машин

24.12.2023, 21:25, Новости дня
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Мэр Лондона Садик Хан изменил свою позицию о предоставлении Украине подлежащих утилизации автомобилей жителей британской столицы. Как отмечает обозреватель The Times Доминик Лоусон, на фоне разочарования украинцев и критики со стороны британских политиков Хан таким образом попытался спасти свой имидж и избежать публичного поношения.


АР

Мэр Лондона Садик Хан, который ранее отказал в передаче Украине сданных на утилизацию лондонцами автомобилей, изменил свою позицию и поддержал идею, пишет обозреватель The Times Доминик Лоусон.

Ознакомившись со схемой ULEZ, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Хану с письмом, в котором отметил, что переданные Украине авто можно использовать в «различных сферах для спасения жизней и транспортировки». В сентябре, получив лишь поверхностный ответ, Кличко повторил просьбу и пригласил Хана посетить Киев.

На прошлой неделе после восьми недель молчания мэр Лондона в ответном послании заявил, что, хотя жители британской столицы стоят «плечом к плечу с Украиной», у него связаны руки. Хан дал понять, что предложение не соответствует юридическому требованию, чтобы схема принесла пользу лондонцам с «экономической, социальной и экологической точки зрения».
 
Отказ вызвал разочарование украинцев и критику со стороны целого ряда британских политиков. Более того, на прошлой неделе министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Майкл Гоув заявил, что правительство будет стремиться отменить решение мэра Лондона.

Для того чтобы спасти свой имидж и избежать публичного поношения, Хан в итоге обратился к правительству с предложением предоставить жителям Лондона возможность передать Украине транспортные средства в рамках программы по борьбе с вредными выбросами ULEZ. В соответствии с ней владельцы могут получить единовременную выплату в размере £2 тыс., если утилизируют автомобиль, который не соответствует налогу на загрязнение окружающей среды. В противном случае им грозит дополнительный налог.


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