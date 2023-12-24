 

Николай Басков был вынужден закрыть свою киностудию в Москве

24.12.2023, 19:01, Новости дня
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3 года назад народный артист России Николай Басков и актриса Александра Яковлева совместно открыли киностудию в Москве для съемок исторического фильма. Они планировали создать картину “Князь” об Александре Невском и Золотой Орде. Также в планах было снять ремейк на легендарный фильм “В джазе только девушки”. Но весной прошлого года Яковлевой не стало – она долго боролась с онкологическим заболеванием. И работа киностудии остановилась, а проект законсервировали.

Видимо, золотому голосу России некогда заниматься делами киностудии и снимать кино, поэтому он решил закрыть компанию. По данным Пятого канала, она была ликвидирована еще летом 2023 года.

Перед закрытием киностудия “Королевская гора” была замешана в скандал. Художник-модельер подала в суд на компанию, так как ей не оплатили работу. После суда киностудия должна была возместить более 500 тысяч рублей, но была ликвидирована, и сотрудница не получила никаких выплат.

Стоит отметить, что по документам 51% уставного капитала киностудии принадлежало Николаю Баскову, а 49% – Александре Яковлевой.


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