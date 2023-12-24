 

Подводные кабели – стратегическая инфраструктура и яблоко раздора между Китаем и США

24.12.2023, 9:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Протяжённость подводных линий связи стремительно растёт. При этом страны всё больше волнует вопрос безопасности этих кабелей, а также кто контролирует их. The Economist сообщает, что между Западом и Китаем существует жёсткая конкуренция по строительству новых сетей и США давление пытаются не допустить расширение доли китайских компаний.


AP

В начале декабря 2023 года ВМС Великобритании, Финляндии и Эстонии провели учения в Балтийском море, отрабатывались, однако, не боевые навыки, а защита подводной инфраструктуры – кабелей. «Учения последовали за событиями в октябре, когда в этом регионе были повреждены подводные кабели», и в Финляндии озаботились безопасностью своей инфраструктуры. Британский The Economist в связи с этим отмечает, что «подводные кабели превратились в ценные экономические и стратегические активы», за контроль над которыми борются не только техногиганты, но и государства.

По кабелям, проложенным по морскому дну, передаётся почти 99% межконтинентального интернет-трафика, протяжённость действующих и планирующихся подводных кабелей, в настоящее время составляет более 1,4 миллиона километров, объясняет журнал, при этом почти половина была построена в последнее десятилетие. Спрос растёт стремительно, например, с 2019 года он утроился и продолжит рост, для чего потребуется 440 000 км новых подводных линий.

При этом почти весь новый объём трафика контролирует «интернет-гигантами и гигантами облачных вычислений — Amazon, Google, Meta* и Microsoft», — указывает The Economist. Именно они создали высокий спрос на интернет-трафик, и именно они стали самыми большими инвесторами в расширение сетей. «В 2012 году эти четыре компании использовали около десятой части международной пропускной способности; в настоящее время они занимают почти три четверти». Поэтому эта четвёрка строит собственные закрытые системы кабелей, которые «позволяют технологическим гигантам не конкурировать с другими трафик, а также быстро реагировать на изменения спроса пользователей и любые проблемы».

Британский журнал отмечает, что это также серьёзно изменило и структуру отрасли. Старые телекоммуникационные компании оказались неспособны конкурировать по инвестициям с технологическими гигантами и из арендодателей превратились в арендаторов трафика: «Устаревшие телекоммуникационные компании довольны такой договорённостью, поскольку они сталкиваются с постоянным давлением со стороны потребителей, требующих увеличения пропускной способности, но, в отличие от крупных технологических компаний, им отчаянно не хватает капитала».

Рост протяжённости сетей оказался также золотой жилой и для компаний, строящих эти сети. Но именно здесь же и стал заметен наибольшей геополитический раскол отрасли. Три компании — Alcatel Submarine Networks из Франции, NEC из Японии и SubCom из Америки — получают более 80% заказов на прокладку кабеля. Единственный незападный концерн со значительной долей рынка — HMN Tech, вышедшая из Huawei, китайского лидера в области телекоммуникаций, получает в денежном эквиваленте около 9% заказов на строительство.

The Economist сообщает, что «на фоне китайско-западной напряжённости» многие компании избегают нанимать HMN Tech в качестве подрядчика: «руководители телекоммуникационных компаний говорят, что им не рекомендуется использовать HMN Tech». Так, в 2022 году американская SubCom выиграла выгодный контракт на линию протяжённостью 19 000 км, принадлежащую группе операторов связи, включая индийскую Bharti Airtel и сингапурскую SingTel, и соединяющую Юго-Восточную Азию с Европой, хотя HMN Tech предлагала более выгодную цену.

В ответ на ограничения со стороны США Китай запустил «цифровой шелковый путь» и строит параллельную цифровую инфраструктуру. Например, «подводный кабель длиной 21 500 км, соединяющий Кению с Францией через Пакистан». В планах проект по сети соединяющей «Китай и Францию через Сингапур, Пакистан и Египет», который будет прямым конкурентом кабелю, проложенному SubCom.

* Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.


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