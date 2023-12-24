Известная певица раскритиковала SHAMAN из-за псевдонима

В беседе с журналистами звезда шансона Вика Цыганова заявила, что певец SHAMAN должен отказаться от иностранного сценического имени. По ее словам, молодой человек зря взял псевдоним, далекий от православной культуры.

Ярослав Дронов и Вика Цыганова знакомы уже довольно давно. Певица рассказала: “Все спрашивают про SHAMAN: когда он не был известен, я с ним по ночам разговаривала, он очень радовался моим звонкам”. У нее даже сохранились сообщения от артиста.

Сейчас 60-летняя знаменитость и 32-летний вокалист не так активно общаются, но часто видятся за кулисами на концертах. Одна из таких встреч случилась несколько месяцев назад в Кремле. Звезда шансона хотела пообщаться с Ярославом, но он был в окружении своих менеджеров и продюсеров. Тогда SHAMAN пообещал прийти в гости к Вике Цыгановой и пообщаться в спокойной обстановке.

Но известная певица все-таки успела раскритиковать SHAMAN из-за его псевдонима. Она считает, что настоящее имя артиста звучит лучше и является более подходящим для российского шоу-бизнеса.

Также Вика Цыганова и ее муж Вадим Цыганов представляют молодое дарование в другом обличии и готовы ему помочь. По их мнению, SHAMAN пойдет смена стиля в одежде на близкий к национальному.