 

Из-за угроз России страны Северной Европы спешно заключают оборонные соглашения с США

23.12.2023, 4:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Российская спецоперация на Украине поспособствовала тому, что страны Северной Европы спешат заключить соглашения об обороне с США, пишет Politico. В этом месяце такие соглашения были подписаны с шестью странами — Швецией, Финляндией, Данией, Эстонией, Латвией и Литвой. В совокупности это создаст регион с более активным присутствием США — если президентские выборы 2024 года не смешают все карты.


AP

Страны Северной Европы спешат укрыться под щитом безопасности Вашингтона, пишет Politico. Множество новых оборонных соглашений между США и союзниками в Северной Европе, которые позволяют быстро развернуть американские войска, стали последним ответом на спецоперацию РФ на Украине.

Новые многолетние пакты со Швецией, Финляндией, Данией, Эстонией, Латвией и Литвой, подписанные в этом месяце, свидетельствуют о серьёзных изменениях, произошедших в НАТО за последние два года, когда страны-члены наперегонки пополняли арсеналы после отправки оружия на Украину и готовились к новой эре противостояния с Москвой.

В основе всех шести соглашений о сотрудничестве в области оборонной безопасности лежат руководящие принципы, позволяющие американским войскам действовать в стране в рамках учебных миссий, и облегчающие бюрократические процедуры для быстрого развёртывания персонала и оборудования в случае чрезвычайных ситуаций.

«Это позволяет США заявить: весь этот регион — один оборонный регион. Как мы можем работать вместе, и в планировании, и в учениях, и в операциях по сдерживанию? Теперь всё это можно делать рационально, а не говорить — мы не можем заправляться в Швеции», — отмечает Шарли Салониус-Пастернак, ведущий научный сотрудник Финского института международных отношений.

После того как Крым вошёл в состав РФ в 2014 году, Швеция и Финляндия начали проводить учения и тренировки в более тесном контакте с НАТО и другими странами, обеспечивая фактическое присутствие альянса на Крайнем Севере, где его раньше не было. Эти страны, а также их балтийские соседи на юге, находятся на передней линии, пишет Politico. Они с тревогой наблюдают за действиями РФ на своих балтийских побережьях и будут рады усилению присутствия США.

Ключевой движущей силой всех этих соглашений является российская спецоперация на Украине, озабоченность европейской безопасностью и необходимость увеличения численности американских войск на востоке, особенно в случае с Финляндией, заявил Макс Бергманн, директор программы «Европа, РФ и Евразия» в Центре стратегических и международных исследований.

США подписали последний договор с Финляндией в понедельник. Москва быстро отреагировала и вызвала финского посла в России, чтобы высказать свои претензии. Вступление Финляндии в НАТО в апреле стало особенно горькой пилюлей для Москвы, которая предпочитала внеблоковый статус страны. Теперь Финляндия имеет самую протяжённую в НАТО границу с Россией, простирающуюся на 800 миль от Балтийского моря до Арктики.

Хельсинки утверждает, что Москва использует миграцию на российско-финской границе, поощряя мигрантов из других стран на попытки пересечь границу Финляндии, что привело к закрытию ряда пропускных пунктов на финской стороне. Из-за этого возникло ощущение срочной необходимости подписать соглашение о безопасности с Соединёнными Штатами.

Во время своего визита в Вашингтон для подписания соглашения об обороне министр обороны Финляндии Антти Хяккянен назвал этот шаг «гибридной операцией» Москвы по дестабилизации Финляндии: «Россия использует все возможные инструменты».

Всего несколько дней назад Владимир Путин объявил, что РФ возродит Ленинградский военный округ — давно не существующую российскую военную группировку, граничащую с Финляндией, — и сформирует там новые воинские части. Эти шаги послужили новым стимулом для размещения американских войск на финской земле.

Традиционное балансирование Хельсинки между Москвой и Западом прекратилось, когда российские танки вошли на Украину в феврале 2022 года, что заставило Финляндию вступить в альянс НАТО вместе со Швецией, которая всё ещё ждёт голосования Турции и Венгрии по поводу своего членства.

В предыдущие годы Вашингтон уже подписал соглашения с Исландией и Норвегией, что означает, что у США теперь есть правовые основы для размещения войск во всех странах северного региона Европы. Северные страны также связаны между собой глубокими оборонными связями: все они, наряду с Исландией и Норвегией, входят в соглашение о Северном оборонном сотрудничестве — пакт, который устраняет барьеры для оборонного сотрудничества между странами.

Изменения, произошедшие в Европе с 2022 года, стали историческими, продолжает Politico. Не только Финляндия и Швеция преодолели десятилетия нейтралитета, но и Дания в этом году положила конец 30 годам отказа от участия в оборонном сотрудничестве Европейского союза, присоединившись к соглашению о постоянном структурном сотрудничестве ЕС — рамочной основе оборонного сотрудничества между странами, а также к Европейскому оборонному агентству.

Но ничто так не подчёркивает возобновление внимания к сдерживанию и обороне в Европе, как мероприятие, состоявшееся в Пентагоне в прошлую пятницу, когда Литва, Латвия и Эстония обновили существующие соглашения с Вашингтоном, чтобы закрепить новые планы развёртывания войск НАТО, подготовку украинских войск и проекты кибернетического сотрудничества.

Туули Дунетон, заместитель секретаря по оборонной политике Министерства обороны Эстонии, заявил после подписания, что обновлённое соглашение, рассчитанное до 2028 года, касается «военного присутствия США в Эстонии, вклада в развитие дивизии, сотрудничества в области киберзащиты и совместной обороны стран Балтии».

Более широкое внимание к размещению войск было подчёркнуто в понедельник, когда Германия и Литва подписали исторический пакт о постоянном размещении 5 тыс. немецких военнослужащих в прибалтийской стране, что ещё два года назад было просто немыслимо.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала подписанное во вторник новое 10-летнее соглашение с США «прорывом в датской обороне». Действительно, политика страны с 1953 года заключалась в том, чтобы на её территории не было «ни баз, ни ядерных боеголовок, ни военной активности союзников». Как только датские законодатели официально одобрят соглашение с США, будет дан зелёный свет для американского военного присутствия на авиабазах в Карупе, Скридструпе и Ольборге.

Однако над этими новыми сделками нависла новая политическая неопределённость в Вашингтоне, где бывший президент Дональд Трамп опережает Байдена в некоторых опросах, и никто не уверен в том, что принесут выборы 2024 года.

Анна Висландер, директор по Северной Европе в Атлантическом совете, сказала, что в совокупности новые соглашения в области обороны, которые должны действовать по всей длине Балтийского моря, создадут регион с более активным присутствием США, «когда речь идёт о раннем реагировании, разведке и наблюдении, чтобы действовать на ранней стадии и быть на месте для сдерживания».

«Союзники, включая США, захотят перемещаться через границы, а Северные страны захотят действовать совместно в воздухе, на суше и на море, — цитирует её слова Politico. — Вот к чему мы готовимся».


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