Из-за угроз России страны Северной Европы спешно заключают оборонные соглашения с США

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Российская спецоперация на Украине поспособствовала тому, что страны Северной Европы спешат заключить соглашения об обороне с США, пишет Politico. В этом месяце такие соглашения были подписаны с шестью странами — Швецией, Финляндией, Данией, Эстонией, Латвией и Литвой. В совокупности это создаст регион с более активным присутствием США — если президентские выборы 2024 года не смешают все карты.



AP

Страны Северной Европы спешат укрыться под щитом безопасности Вашингтона, пишет Politico. Множество новых оборонных соглашений между США и союзниками в Северной Европе, которые позволяют быстро развернуть американские войска, стали последним ответом на спецоперацию РФ на Украине.

Новые многолетние пакты со Швецией, Финляндией, Данией, Эстонией, Латвией и Литвой, подписанные в этом месяце, свидетельствуют о серьёзных изменениях, произошедших в НАТО за последние два года, когда страны-члены наперегонки пополняли арсеналы после отправки оружия на Украину и готовились к новой эре противостояния с Москвой.

В основе всех шести соглашений о сотрудничестве в области оборонной безопасности лежат руководящие принципы, позволяющие американским войскам действовать в стране в рамках учебных миссий, и облегчающие бюрократические процедуры для быстрого развёртывания персонала и оборудования в случае чрезвычайных ситуаций.

«Это позволяет США заявить: весь этот регион — один оборонный регион. Как мы можем работать вместе, и в планировании, и в учениях, и в операциях по сдерживанию? Теперь всё это можно делать рационально, а не говорить — мы не можем заправляться в Швеции», — отмечает Шарли Салониус-Пастернак, ведущий научный сотрудник Финского института международных отношений.

После того как Крым вошёл в состав РФ в 2014 году, Швеция и Финляндия начали проводить учения и тренировки в более тесном контакте с НАТО и другими странами, обеспечивая фактическое присутствие альянса на Крайнем Севере, где его раньше не было. Эти страны, а также их балтийские соседи на юге, находятся на передней линии, пишет Politico. Они с тревогой наблюдают за действиями РФ на своих балтийских побережьях и будут рады усилению присутствия США.

Ключевой движущей силой всех этих соглашений является российская спецоперация на Украине, озабоченность европейской безопасностью и необходимость увеличения численности американских войск на востоке, особенно в случае с Финляндией, заявил Макс Бергманн, директор программы «Европа, РФ и Евразия» в Центре стратегических и международных исследований.

США подписали последний договор с Финляндией в понедельник. Москва быстро отреагировала и вызвала финского посла в России, чтобы высказать свои претензии. Вступление Финляндии в НАТО в апреле стало особенно горькой пилюлей для Москвы, которая предпочитала внеблоковый статус страны. Теперь Финляндия имеет самую протяжённую в НАТО границу с Россией, простирающуюся на 800 миль от Балтийского моря до Арктики.

Хельсинки утверждает, что Москва использует миграцию на российско-финской границе, поощряя мигрантов из других стран на попытки пересечь границу Финляндии, что привело к закрытию ряда пропускных пунктов на финской стороне. Из-за этого возникло ощущение срочной необходимости подписать соглашение о безопасности с Соединёнными Штатами.

Во время своего визита в Вашингтон для подписания соглашения об обороне министр обороны Финляндии Антти Хяккянен назвал этот шаг «гибридной операцией» Москвы по дестабилизации Финляндии: «Россия использует все возможные инструменты».

Всего несколько дней назад Владимир Путин объявил, что РФ возродит Ленинградский военный округ — давно не существующую российскую военную группировку, граничащую с Финляндией, — и сформирует там новые воинские части. Эти шаги послужили новым стимулом для размещения американских войск на финской земле.

Традиционное балансирование Хельсинки между Москвой и Западом прекратилось, когда российские танки вошли на Украину в феврале 2022 года, что заставило Финляндию вступить в альянс НАТО вместе со Швецией, которая всё ещё ждёт голосования Турции и Венгрии по поводу своего членства.

В предыдущие годы Вашингтон уже подписал соглашения с Исландией и Норвегией, что означает, что у США теперь есть правовые основы для размещения войск во всех странах северного региона Европы. Северные страны также связаны между собой глубокими оборонными связями: все они, наряду с Исландией и Норвегией, входят в соглашение о Северном оборонном сотрудничестве — пакт, который устраняет барьеры для оборонного сотрудничества между странами.

Изменения, произошедшие в Европе с 2022 года, стали историческими, продолжает Politico. Не только Финляндия и Швеция преодолели десятилетия нейтралитета, но и Дания в этом году положила конец 30 годам отказа от участия в оборонном сотрудничестве Европейского союза, присоединившись к соглашению о постоянном структурном сотрудничестве ЕС — рамочной основе оборонного сотрудничества между странами, а также к Европейскому оборонному агентству.

Но ничто так не подчёркивает возобновление внимания к сдерживанию и обороне в Европе, как мероприятие, состоявшееся в Пентагоне в прошлую пятницу, когда Литва, Латвия и Эстония обновили существующие соглашения с Вашингтоном, чтобы закрепить новые планы развёртывания войск НАТО, подготовку украинских войск и проекты кибернетического сотрудничества.

Туули Дунетон, заместитель секретаря по оборонной политике Министерства обороны Эстонии, заявил после подписания, что обновлённое соглашение, рассчитанное до 2028 года, касается «военного присутствия США в Эстонии, вклада в развитие дивизии, сотрудничества в области киберзащиты и совместной обороны стран Балтии».

Более широкое внимание к размещению войск было подчёркнуто в понедельник, когда Германия и Литва подписали исторический пакт о постоянном размещении 5 тыс. немецких военнослужащих в прибалтийской стране, что ещё два года назад было просто немыслимо.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала подписанное во вторник новое 10-летнее соглашение с США «прорывом в датской обороне». Действительно, политика страны с 1953 года заключалась в том, чтобы на её территории не было «ни баз, ни ядерных боеголовок, ни военной активности союзников». Как только датские законодатели официально одобрят соглашение с США, будет дан зелёный свет для американского военного присутствия на авиабазах в Карупе, Скридструпе и Ольборге.

Однако над этими новыми сделками нависла новая политическая неопределённость в Вашингтоне, где бывший президент Дональд Трамп опережает Байдена в некоторых опросах, и никто не уверен в том, что принесут выборы 2024 года.

Анна Висландер, директор по Северной Европе в Атлантическом совете, сказала, что в совокупности новые соглашения в области обороны, которые должны действовать по всей длине Балтийского моря, создадут регион с более активным присутствием США, «когда речь идёт о раннем реагировании, разведке и наблюдении, чтобы действовать на ранней стадии и быть на месте для сдерживания».

«Союзники, включая США, захотят перемещаться через границы, а Северные страны захотят действовать совместно в воздухе, на суше и на море, — цитирует её слова Politico. — Вот к чему мы готовимся».