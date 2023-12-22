 

После провала санкций США открывают охоту на «помощников России»

22.12.2023, 18:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

США планируют расправиться с банками и фирмами, предоставляющими финансовые услуги, которые помогают РФ уклоняться от санкций в отношении доступа к военным технологиям и оборудованию. Как пишет The New York Times, высокопоставленные чиновники администрации Байдена рассказали, что этот шаг был предпринят после того, как попытки Вашингтона ограничить доступ РФ к поставкам, необходимым для создания оружия, оказались безуспешными.


AP

Администрация Байдена планирует расправиться с банками и фирмами, предоставляющими финансовые услуги, которые помогают РФ уклоняться от строгих санкций в отношении доступа к военным технологиям и оборудованию. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации.

Этот шаг был предпринят после того, как попытки Соединённых Штатов ограничить доступ РФ к поставкам, необходимым для создания большего количества ракет и другого оружия, оказались безуспешными.

Как напоминает издание, Соединённые Штаты и Европа ввели строгие санкции против РФ за последние два года. Но незаконная сеть торговцев и контрабандистов, работающая при содействии теневых финансовых фирм, помогает РФ получить доступ к запрещённым продуктам, которые ей необходимы для пополнения своего военного арсенала.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Американский экономист – европейцы не поддерживают военную пропаганду своих политиков

22.12 / Регламент прощания с “Пухляшом” Красиловым изменили после звонка с Первого канала

22.12 / Рабочие места в Америке того не стоят — сенатор США призвал прекратить финансирование кровопролития на Украине

22.12 / Владимир Путин заканчивает год «на высокой ноте»

22.12 / В Покровском-Стрешневе возведут школу с открытой площадкой на крыше

22.12 / Неразбериха в конгрессе США не прекратится и в новом году

22.12 / Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве

22.12 / Собянин выделил дополнительные средства для помощи в реабилитации инвалидов

22.12 / Собянин: Более 72 тыс магазинов и кафе украсили к Новому году в Москве

22.12 / Промзону “Южный порт” ждет масштабное преобразование

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика