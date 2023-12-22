 

Собянин: Более 72 тыс магазинов и кафе украсили к Новому году в Москве

22.12.2023, 13:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Москва готова к новогодним праздникам. В этом году праздничная инсталляция установлена более чем на 72 тысячах объектах бизнеса, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, к Новому году украсили торгово-развлекательные центры, рынки и магазины, кафе и рестораны.

“По вечерам зажигаются миллионы огней. На дорогах, природных территориях, в парках создаётся ощущение волшебства и праздника”, – отметил градоначальник.

Москвичи выберут лучшее новогоднее оформление ресторанов и магазинов на портале “Активный гражданин”. Голосование пройдет в нескольких номинациях: “Лучшее оформление несетевого магазина”, “Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг”, “Лучшее оформление торгового центра площадью свыше 50 тысяч квадратных метров” и других. Победителей объявят до 22 февраля 2024 года.

В новогодние праздники в Москве пройдет около 200 крупных мероприятий, рассказал ранее Собянин. Традиционно в городе стартовал фестиваль “Путешествие в Рождество”. Музеи подготовили 50 новогодних мероприятий, в библиотеках и культурных центрах состоится более 660 событий, а на сценах театров сыграют 40 спектаклей.

В начале декабря Москву украсили более 4,9 тысячи световых праздничных конструкций и около тысячи искусственных новогодних елей. В городе открылось более 1,4 тысячи катков во всех районах, из них 39 – в парках.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Собянин выделил дополнительные средства для помощи в реабилитации инвалидов

22.12 / Промзону “Южный порт” ждет масштабное преобразование

22.12 / На востоке Москвы откроют ФОК с тремя бассейнами

22.12 / Туристические инфоцентры Москвы подготовили новогоднюю программу

22.12 / Байден понятия не имеет, как улучшить жизнь американцев

22.12 / WSJ: Организовать убийство Евгения Пригожина якобы поручил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

22.12 / Украинцы в Германии не хотят становиться “пушечным мясом”

22.12 / Европе так нужна дешёвая российская сталь, что её исключили из санкционного пакета

22.12 / Политика Байдена в отношении конфликта на Украине потерпела крах

22.12 / Конфликт на Украине, и кризис в Газе сказались на предпраздничных закупках немцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика