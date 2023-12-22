Туристические инфоцентры Москвы подготовили новогоднюю программу

Жителей и гостей российской столицы в Новый год и Рождество ждет множество ярких и интересных событий. Праздничные мероприятия для всех желающих подготовили и туристические инфоцентры Москвы.

Праздничная программа ТИЦ стартует уже в следующую пятницу, 22 декабря, и продлится до 8 января 2024 года. Москвичи и гости города смогут поучаствовать в бесплатных экскурсиях по столице.

Туристические инфоцентры намерены проводить новогодние прогулки по Москве каждый день. Профессиональны гиды заранее разработали интересные маршруты длительностью от полутора до двух часов.

Все желающие смогут записаться в ТИЦ на Тверской площади или на Манежной площади, являющейся стартовой площадкой для всех экскурсий. А еще там пройдет праздничная викторина.

Жители и гости столицы смогут проверить свои знания истории, архитектуры и современной жизни Москвы. Победители получат шоперы, термокружки и другие сувениры.

Кроме того, в туристических инфоцентрах на Тверской площади, в парке “Зарядье”, на Северном и Южном речных вокзалах, а также в мобильном центре на Манежной площади открылась новогодняя почта. Посетили могут бесплатно отправить открытку в любую точку России, в том числе, в главную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.

Кстати, уникальные маршруты по столице сотрудники ТИЦ разработали даже для детей. Участники вспомнят сюжеты русских сказок, осматривая скульптуры в Александровском саду, затем пройдут по Никольской улице и завершат прогулку у Центрального детского магазина.

Другая экскурсия посвящена улицам Китай-города. Участники посмотрят Ильинку, Никольскую и Варварку, известную историческими храмами. Закончится прогулка на Васильевском Спуске, недалеко от храма Василия Блаженного и входа в парк “Зарядье”.

Не менее интересным является маршрут через Страстной и Тверской бульвары, а также центральные площади: Манежную, Театральную и Пушкинскую. На экскурсии можно будет сделать эффектные снимки на фоне новогодних инсталляций и яркой иллюминации.

К слову, в прошлом году гостями постоянных ТИЦ столицы стали более 60 тысяч москвичей и туристов. А мобильные пункты побывали в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Тюмени и Казани, где совокупно приняли десять тысяч посетителей.