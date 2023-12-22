People’s World – политика Байдена в отношении конфликта на Украине потерпела крах

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Украинское наступление потерпело полный провал, а солдаты ВСУ продолжают гибнуть в «самоубийственных миссиях». Состояние демократии на Украине всё хуже и хуже, оппозиция подавляется, свобода слова ликвидирована, выборы отменяются. Наконец, и РФ не ослаблена, западная санкционная политика оказалась неэффективной. Но самое худшее, пишет People’s World, что Джо Байден такой провальной политикой на Украине обеспечил возвращение Трампа в Белый дом и отказ от всех «прогрессивных аспектов» своего внутриполитического курса.



AP

Цели администрации Байдена на Украине, «если таковые вообще существовали», не были достигнуты, несмотря на миллиардные вливания в оружейные поставки, пишет левая американская газета People’s World. «Современное американское оружие, которое, как говорили общественности, позволит Украине выиграть войну, привело не к победе», а лишь к тому, что «украинцев отправляют на самоубийственные миссии в попытке поддержать своё неудачное контрнаступление».

Редактора американской газеты очень волнует, что продолжение помощи Украине создаёт опасность «прогрессивным аспектам внутренней программы Байдена». Так, десятки миллиардов долларов идут в военный бюджет, хотя необходимы внутри Америки, нужны американскому обществу. Ни Джо Байден, ни Владимир Зеленский ничего не смогли сделать с «безудержной коррупцией на Украине», что позволило республиканцам, во-первых, «задерживать американскую помощь» в самый критичный момент, а во-вторых, навязать Штатам «драконовские правые изменения в политике США на границе с Мексикой в обмен на одобрение любой дополнительной военной помощи Украине».

Газета недовольна открытостью администрации Байдена к компромиссу с республиканцами по охране границ. Она видит одни негативные последствия от курса Белого дома. «Мёртвые украинцы, мёртвые русские, фрекинговая добыча от одного конца Америки до другого, а также более высокие, чем когда-либо, прибыли компаний, зарабатывающих на ископаемом топливе, и производителей оружия — вот результаты военной помощи США Украине».

Особенно заметны провалы Байдена в трёх областях. Во-первых, наступление ВСУ потерпело поражение, сложилась «патовая ситуация на восточном фронте», а украинские солдаты гибнут в «самоубийственных миссиях». People’s World ссылается на интервью украинских солдат в западной прессе, в которых они критикуют «украинское правительство, отчаянно пытающееся продемонстрировать победы там, где их нет». По мнению издания, в военном плане — ситуация даже хуже, чем в начале конфликта.

Во-вторых, на Украине происходит разрушение демократии, хотя именно её защитой и оправдывали американскую помощь. Издание критикует роспуск украинских оппозиционных партий, введение единого телевещания и запрет на русский язык, «на котором говорит 35 процентов населения страны», и отмену выборов президента. «Нападки на демократию на Украине настолько жестоки, что даже The New York Times не может их игнорировать», — указывает People’s World.

Наиболее показательна недемократичность Украины в формах мобилизации на фронт, считает издание. «Солдаты хватают людей на улицах по всей стране, заставляя их идти на военную службу». Мужчин, попавшихся в руки украинских военных, «избивают и подвергают иному насилию, пока они не соглашаются вступить в армию». Из-за этого «сотни семей обращаются в суды, пытаясь остановить нападения вербовщиков, но адвокаты и активисты говорят, что правительство покрывает эти действия».

Американское издание напрямую обвиняет Зеленского в противоправных действиях в рамках мобилизации, и объясняет это тем, что больше нет добровольцев, так как «украинское общество всё больше устаёт от войны и лишений и не хочет ничего, кроме мира». People’s World указывает, что Байден хочет «повышения шансов демократии в регионе», но сотрудничает для этого «с правыми националистическими и даже фашистскими элементами», не только на Украине, но и в Прибалтике. И там, и там правительства дискриминируют местных русских, считает издание.

Наконец, провалилась и санкционная политика США. Крупные и средние западные компании, работающие в России, или были национализированы, или проданы с дисконтом российским предпринимателям. Товарного дефицита в стране не наблюдается, рабочие места сохранены, на смену западным брендам пришли российские аналоги. Поскольку российское правительство минимизировало последствия западных санкций для простых россиян, например, добилось сохранения рабочих мест или обязало сделать компенсационные выплаты сотрудникам, то его образ «борца с Западом» даже выиграл.

Издание советует Белому дому «убедительно двигаться в направлении мира», иначе Байдену не выиграть в гонке с республиканцами в 2024 году, а это «может стать самым большим провалом военной политики США на Украине и в других странах мира», потому что победа Трампа «стала бы катастрофой для всех».