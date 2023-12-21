 

В Москве модернизировали и установили светофоры по 194 адресам

21.12.2023, 17:20, Новости дня
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За 11 месяцев 2023 года в Москве модернизировали и установили светофоры по 194 адресам. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, светофоры устанавливают в местах с активным автомобильным и пешеходным движением. Это хороший способ снизить количество дорожно транспортных происшествий, подчеркнул Ликсутов.

“До конца года планируем сделать это еще более чем на 100 участках”, – уточнил заммэра.

Светофоры модернизировали по 127 адресам. Специалисты установили на устройства дополнительные секции, добавилиим светодиодные ленты и кнопки для пешеходов. По 67 адресам оборудовали новые светофоры.

Особое внимание уделили локациям, на которых в 2022 году произошли ДТП с погибшими и пострадавшими. На таких участках установили девять новых светофоров, 40 дооборудовали, а на 30 поменяли режим работы.

Так, на пешеходном переходе у дома номер 31 по улице Яблочкова в прошлом году произошло пять ДТП. Три раза автомобили наезжали на пешеходов и один раз на велосипедиста. В этом году специалисты ЦОДД установили там светофор.

Всего за последние 10 лет в Москве установили или модернизировали уже существующие светофоры по более чем 1,6 тысячи адресов. Перед началом работы устройства проходят процесс регулировки, чтобы интервалы сигналов были комфортными для всех участников дорожного движения в конкретной локации.

В столице повышается безопасность и на общественном транспорте. В декабре приподнятые трамвайные платформы появились на улице Шаболовка. Их оборудовали на остановках популярных маршрутов 14, 26 и 47.

Кроме того, для Шаболовки разработали новую схему движения. Рядом с трамвайными и автобусными остановками, а также социальными объектами организовали 13 пешеходных переходов. На двух установили светофоры. Пассажиры могут быстрее и безопаснее добираться до нужных объектов.

Количество приподнятых платформ на остановках общественного транспорта растет с каждым годом. За последние месяцы они появились на улицах Нагатинская, Чертановская и Тихвинская.


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