Трамп может сорвать сделку по помощи Украине

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Новый пакет помощи Украине может не получить одобрение сената из-за Дональда Трампа, рассказал Politico лидер демократов в сенате Чак Шумер. По его словам, бывший президент пользуется огромным влиянием среди республиканцев и способен перетянуть их на свою сторону.



AP

Главную опасность для будущей сделки, объединяющей усиление контроля на границах и выделение помощи Украине, представляет Дональд Трамп, заявил в интервью Politico лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Он предполагает, что примерно пять республиканцев в любом случае поддержат сделку, 15 проголосуют против, а остальных бывший президент может переманить на свою сторону после начала праймериз.

Как отмечает Шумер, Трамп обладает огромной властью в Республиканской партии и активно пытается сорвать возможное соглашение.

«Вопрос в том… смогут ли они поступить правильно, даже зная, что Дональд Трамп выступит со злобными нападками?» — подчеркнул лидер сенатского большинства.

По его словам, пока, несмотря на прогресс, «договорённости нет».