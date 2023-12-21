 

Трамп может сорвать сделку по помощи Украине

21.12.2023, 15:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Новый пакет помощи Украине может не получить одобрение сената из-за Дональда Трампа, рассказал Politico лидер демократов в сенате Чак Шумер. По его словам, бывший президент пользуется огромным влиянием среди республиканцев и способен перетянуть их на свою сторону.


AP

Главную опасность для будущей сделки, объединяющей усиление контроля на границах и выделение помощи Украине, представляет Дональд Трамп, заявил в интервью Politico лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Он предполагает, что примерно пять республиканцев в любом случае поддержат сделку, 15 проголосуют против, а остальных бывший президент может переманить на свою сторону после начала праймериз.

Как отмечает Шумер, Трамп обладает огромной властью в Республиканской партии и активно пытается сорвать возможное соглашение.

«Вопрос в том… смогут ли они поступить правильно, даже зная, что Дональд Трамп выступит со злобными нападками?» — подчеркнул лидер сенатского большинства.

По его словам, пока, несмотря на прогресс, «договорённости нет». 


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