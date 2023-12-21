Возле вокзала Лианозово провели благоустройство

Власти российской столицы продолжаю благоустраивать территории около крупных ТПУ, московских городских вокзалов, станций метро и платформ МЦД. С развитием транспортной сферы Москвы многие объекты инфраструктуры интегрируются в единую сеть с удобной системой пересадок, поэтому возникает необходимость в организации новых пешеходных маршрутов, а также подъездов для автомобилей.

Работы по благоустройству прошли также возле вокзала Лианозово, который открылся осенью 2023 года на северо-востоке столицы. В частности, специалисты комплекса городского хозяйства организовали на данной территории более 70 парковочных мест.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, перед специалистами стояла задача улучшить пешеходную и транспортную доступности участка, а также создать удобные маршруты от жилой застройки к метро.

“В границы работ вошли улицы Доронина и Зональная, участок Псковской улицы, перекресток Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе, разворот под эстакадой Дмитровского шоссе около улицы Дубнинская”, — отметил Петр Бирюков.

На данных участках обновили около 16,6 тысячи квадратных метров покрытия на тротуарах и более 40,4 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части. Пешеходную зону расширили, при этом удалось организовать более 70 новых парковочных мест.

Воздушные линии под убрали землю — в кабельную канализацию протяженностью более четырех километров. Также визуальный облик территории улучшили более 150 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками,

На пешеходных переходах социалисты установили 30 опор контрастного освещения. А для пассажиров наземного транспорта оборудовали два новых остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью.

В ходе благоустройство специалисты также провели озеленение территории возле вокзала Лианозово. В частности, там разбили более 22,4 тысячи квадратных метров газона.

Кроме того, в сквере на Зональной улице разбили цветники. Также там установили лавочки под навесами и качели-скамьи, отремонтировали две детские и одну спортивную площадки, на дорожках уложили экологичное покрытие.