 

Польский генерал – Украина не сможет выжить без внешней помощи

21.12.2023, 10:17, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Среднее государство, такое как Украина, не сможет выжить без внешней помощи по сравнению с потенциалом, которым обладает Россия, уверен польский генерал Богуслав Самол. В беседе с Radio Wnet он объяснил, что Киеву нужны не 30—50 штук танков и самолётов, а сотни. Более того, угасающую американскую помощь не сможет заменить собой ЕС, и это не сулит ничего хорошего.


АР

Польский генерал Богуслав Самол указал на стагнацию на фронте и плачевное положение Киева в украинском конфликте. В интервью Radio Wnet он напомнил, что украинское командование уже открыто говорит о необходимости изменить свою стратегию в результате неудавшейся попытки контрнаступления и прихода зимы.

Военный признал, что будущее Украины будет крайне сложным. Он объяснил, что успех украинской обороны кроме помощи Запада обусловлен также моральным духом армии и общества. У него нет сомнений в том, что помощь США имеет решающее значение в ходе этого конфликта. Более того, Брюссель понимает, что в будущем ЕС не сможет заменить американскую поддержку Киеву. 

Одновременно Самол обеспокоен тем, что даже если на Украину будут поступать очередные транши из США и ЕС, этого может оказаться недостаточно для того, чтобы она смогла просто-напросто выжить. «Украина по-прежнему нуждается в тяжёлой технике, а не в 30—50 танках. Техника в виде самолётов, танков и других систем вооружения должна поставляться сотнями. Мы также должны помнить об истощении запасов боеприпасов и неспособности Европы производить достаточно боеприпасов для обеспечения безопасности Украины», — подчеркнул генерал. Он напомнил, что конфликт ведётся при помощи ресурсов. 

«Государство средних размеров, такое как Украина, не сможет выжить без внешней помощи по сравнению с потенциалом, которым обладает Россия», — констатировал он.

В беседе с Radio Wnet он добавил, что оружейная промышленность в РФ не была нарушена. «Мы также имеем информацию о том, что некоторые западные компании, несмотря на экономические санкции, участвуют в поставках различных видов комплектующих, главным образом электроники», — подчеркнул он. 


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