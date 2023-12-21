 

Tagesspiegel – каждый второй украинец не смог успешно завершить интеграционный курс

21.12.2023, 7:55, Новости дня
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Счётная палата Германии проанализировала расходы на интеграционные курсы для украинцев и пришла к выводу, что деньги, выделенные на них, были потрачены недостаточно эффективно. Der Tagesspiegel сообщает, что ведомство считает недостаточным, что лишь половина украинцев смогла после обучения показать минимально необходимый уровень знания языка и подтвердить знания о стране пребывания. Издание также сообщает, что каждый десятый или более 16 тысяч украинцев бросили обучение не завершив его.


AP

Задачей Федеральной счётной палаты Германии является контроль расходов правительства. «Ведомство регулярно критикует всё, где, по его мнению, деньги используются неправильно или недостаточно эффективно», — указывает Der Tagesspiegel. В новом отчёте ведомство заявляет о «провале интеграции бежавших с Украины людей».

 «Несмотря на высокие расходы, результаты отрезвляют: менее половины украинских беженцев от войны успешно прошли интеграционные курсы», — издание цитирует отчёт Счётной палаты, направленный в бюджетный комитет немецкого парламента.

Счётная палата указывает, ссылаясь на данные Федерального ведомства по мигрантам и беженцам (BAMF), что почти 450 тыс. украинцев были допущены к прохождению интеграционных курсов, из них 198 тыс. получили места на этих курсах, а к сентябрю 2023 примерно 135 тыс. их закончили. Проблема, однако, в том, что из них лишь каждый второй смог подтвердить интеграционный минимум.  

В 2023 году из 135 тыс. украинцев, посещавших интеграционные курсы, только 61266 смогли сдать языковой тест на уровень B1 и тест «Жизнь в Германии». 56750 человек провалили языковой тест, а 16546 просто бросили курс, не дойдя до экзамена. При этом правительством на интеграцию был выделен «почти миллиард евро», а в следующем году «запланировано более миллиарда».

«Федеральное министерство внутренних дел в целом отвергает критику Счётной палаты», — продолжает Der Tagesspiegel. В министерстве Нэнси Фезер уверены, что курсы продемонстрировали «превосходные показатели», ведь 52,8% всё-таки достигли уровня B1, a ещё 38% получили более низкий сертификат А2.

По мнению Федерального ведомства по мигрантам и беженцам, в слабых результатах интеграционных курсов виноваты «неясные перспективы с продолжительным пребыванием и травматизация». Там также считают, что «даже если установленная законом цель курса — B1 не была формально достигнута по окончании обучения… с А2, прогресс в обучении значителен и является хорошей основой для дальнейшей интеграции».

Издание напоминает, что сейчас в Германии работу нашёл лишь каждый 5 трудоспособный украинский беженец в возрасте между 25 и 59 годами, «вопреки высокому уровню образования». В качестве причин низкой занятости всегда указывалось недостаточное владение языком и необходимость посещать интеграционный курс, из-за чего украинцы «были доступны на рынке труда лишь в ограниченной степени».


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