ERR – Эстония сделала порядка 200 исключений в отношении антироссийских санкций

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Эстония сделала около 200 исключений в отношении санкций, введённых против России. Как передаёт ERR, в основном исключения делаются, когда санкции предусматривают переходный период или когда исключение целесообразно по соображениям безопасности.



AP

Эстония сделала около 200 исключений в отношении санкций, введённых против России. Как передаёт ERR, в основном исключения делаются, когда санкции предусматривают переходный период или когда исключение целесообразно, например, по соображениям безопасности.

Если попавший под санкции бизнесмен просто хочет получить доступ к своим замороженным активам, исключение не предоставляется, пояснил главный специалист отдела санкций и контроля за стратегическими товарами Министерства иностранных дел Андрес Сиплане. Для получения исключения необходимы правовая основа и веское обоснование, например, безопасность.

«У нас в портах было большое количество удобрений, которые представляли опасность для окружающей среды. Их оставили стоять в порту, потому что они принадлежали олигархам. Но мы должны были что-то делать во избежание катастрофы, поэтому с целью вывоза этих удобрений было сделано исключение», — привёл пример Сиплане.

Многие из сделанных Эстонией исключений как раз и связаны с этими удобрениями. К настоящему времени почти все удобрения вывезены из Эстонии, поэтому связанные с удобрениями исключения больше не делаются.

Зачастую исключения делаются, когда при введении санкций устанавливается переходный период.

«Например, среди нас в Эстонии были люди, которые считали, что стоит инвестировать в российский фондовый рынок. Теперь мир понял, что это была не лучшая идея, и у людей была возможность выйти из российского фондового рынка и избавиться от своих акций до определённой даты. Этот срок недавно наступил», — рассказал представитель Министерства иностранных дел.

Как отмечает портал, новые санкции часто влекут за собой новый переходный период и новые исключения. Так, например, недавно введённые санкции в отношении российского алмазного бизнеса также могут повлечь за собой некоторые исключения.