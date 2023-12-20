 

Отношения Москвы и Пекина никогда не подчинятся влиянию США

20.12.2023, 10:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Западные санкции привели к тому, что торговля РФ с Китаем и другими странами не уменьшилась, а наоборот, стала теснее. Как пишет Global Times, такое развитие событий свидетельствует о том, что обе страны обладают сильной стратегической автономией и их торговля ни в коем случае не окажется под влиянием Вашингтона.


AP

Отношения между Китаем и Россией, особенно их экономические связи, подвергаются серьёзному осуждению и даже преследованию со стороны Соединённых Штатов и их западных союзников. Однако, как пишет Global Times в своей редакционной статье, несмотря ни на что, потенциал роста китайско-российской торговли не ослабевает, а напротив, усиливается.

В качестве примера издание приводит двустороннюю кооперацию в области энергетики, а показательным аспектом китайско-российского экономического сотрудничества является стремительное расширение торговли природным газом. По сообщениям СМИ, поставки российского газа в Китай выросли более чем в три раза по сравнению с уровнем 2020 года — до 15,4 миллиардов кубометров в 2022 году, а к 2025 году, по оценкам, достигнут 38 миллиардов кубометров.

Кроме того, согласно статистике, за первые три квартала этого года поставки природного газа из РФ в Китай выросли на 46,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причём суточные поставки уже превышают контрактный объём.

Но энергетическое сотрудничество, представленное природным газом, является лишь одним из аспектов взаимодействия между Москвой и Пекином. В период, когда Запад усиливает санкции против Москвы, двусторонняя энергетическая торговля между Китаем и Россией демонстрирует большой потенциал для роста, а общий объём двусторонних сделок часто достигает новых максимумов, и ожидается, что темпы роста продолжат оставаться высокими.

Благодаря взаимному политическому доверию на высоком уровне двусторонняя торговля выросла на 26,7% в годовом исчислении за первые 11 месяцев, превысив 200-миллиардный порог. Эта сумма является важной вехой для двусторонних экономических связей, поскольку означает, что две страны досрочно достигли цели, которая была поставлена в 2019 году, а её выполнение приходилось на 2024 год.

Авторы издания отмечают, что это связано не только с тем, что государства сильно дополняют друг друга в таких областях, как энергетика, сельскохозяйственная продукция и высокие технологии, но и с тем, что в нынешних условиях их сотрудничество может предоставить больше возможностей для развития китайских компаний и обеспечить важный рынок и поставки для экономического развития России.

Западные санкции привели к тому, что торговля РФ с Китаем и другими странами не уменьшилась, а напротив, стала теснее. Такое развитие событий свидетельствует о том, что обе страны обладают сильной стратегической автономией и их торговля ни в коем случае не окажется под влиянием Вашингтона. 


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