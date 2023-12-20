 

В парке “Ходынское поле” пройдут соревнования по ориентированию

20.12.2023, 10:25, Новости дня
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Этой зимой жителей и гостей российской столице ждет множество развлекательных, культурных, интеллектуальных и спортивных мероприятий в парках Москвы. Например, в следующую субботу, 16 декабря, в парке “Ходынское поле” пройдут соревнования по ориентированию.

Для всех желающих подготовили маршрут, который будет состоять из 50 контрольных пунктов. Однако для его прохождения потребуются не только физические, но и интеллектуальные способности. Так, на каждом пункте следования участникам придется ответить на вопрос о культурном наследии России.

День ориентирования “Рогейн: по следам культуры” подарит москвичам множество впечатлений – гостей ждут и другие активности. Главные соревнования на треке с вопросами стартуют в 11:20. А в 12:00 начнутся индивидуальные соревнования по спортивному ориентированию, в которых будет важно пробежать дистанцию за минимальное время.

Для участия в соревнованиях понадобится медицинская справка, документ, удостоверяющий личность, а также полис ОМС или ДМС. Необходима предварительная регистрация.

Кроме того, организаторы подготовили для всех желающих лабиринт площадью более 900 квадратных метров. Проверить внимание и память и попробовать найти из него выход гости парка “Ходынское поле” смогут с 10:15 до 14:00.

В 14:20 там начнутся показательные выступления спортсменов. А в шатре “Лекторий” весь день будут идти лекции по ориентированию от тренеров, спортсменов и организаторов. В 11:30 и 12:30 все желающие смогут принять участие в уличных мастер-классах по ориентированию в группах для новичков и продвинутых участников. Приглашаются как взрослые, так и дети от шести лет, регистрация не требуется.

Завершится спортивно-интеллектуальный праздник награждением участников и победителей памятными подарками и призами. Организатором мероприятия выступает ГБУ “Мосгорспорт” при поддержке столичного департамента культуры.

Кроме того, москвичей приглашают на занятия по скандинавской ходьбе. Тренировки в столичных парках доступны всем желающим вне зависимости от пола, возраста и уровня физической подготовки.


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