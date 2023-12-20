 

Членство в альянсе как морковка – Украину втянули в конфликт с Россией, Путин же хотел лишь захватить Киев и свергнуть законную власть, ради защиты интересов НАТО

20.12.2023, 8:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Возможность стать членом НАТО была лишь приманкой для Киева, пишет The American Conservative. Никто в действительности не собирался принимать страну в альянс. США и Европа просто использовали Украину, чтобы защитить свои геополитические интересы. Кажется, что даже офис Зеленского уже «смирился с этим».


AP

Возможность стать членом НАТО была лишь приманкой для Киева, никто на самом деле не хотел видеть Украину в альянсе, пишет The American Conservative.

Даже сам Владимир Зеленский косвенно подтвердил, что не знает, будет ли Украина в НАТО. «Никто не сможет ответить на этот вопрос однозначно», — заявил президент на встрече со студентами. Депутат Алексей Гончаренко и вовсе отметил, что Вашингтон раздражает тема Украины и членства в альянсе. По его информации, Блинкен дал понять европейцам, что для Киева «никакого НАТО не будет».

Это заявление депутата перекликается с признанием Зеленского студентам. Кажется, что неуверенность в своих западных партнерах начинает «просачиваться в украинское руководство».

Вообще подозрения могли появится у Киева ещё в самом начале конфликта. Тогда Зеленский спросил лидеров Европы, — «Вы с нами?». Они ответили, что сейчас не хотят брать Украину в союз. В июле 2023, несмотря на все обещания, в НАТО заявили, что «будут в состоянии направить приглашение Украине присоединиться к Альянсу, когда союзники согласятся и условия будут выполнены». Ровно тоже самое Блинкен заявил 29 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Сейчас понятно, что в НАТО никогда не собирались бороться за Украину и принимать ее в альянс. Киев лишь использовали для достижения своих геополитических целей.  Это подтверждает то, что «Украина была готова обменять членство в НАТО на территорию и мир» в самом начале конфликта, отмечает издание. Но западные партнёры заблокировали этот вариант. Тогдашний премьер-министр Великобритании Бориса Джонсон вообще заявил, что они не будут ничего подписывать и предложил «просто воевать».

Возможно теперь Киев осознает, что его обманывали и использовали как разменную монету. Украины в НАТО точно не будет.


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