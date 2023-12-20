 

Politico – перелом в пользу России — президент Чехии о ситуации в украинском конфликте в 2024 году

20.12.2023, 8:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Президент Чехии Петр Павел ожидает «значительных изменений» в пользу РФ в следующем году. По его словам, Украине будет крайне тяжело одержать победу. Контрнаступление провалилось, Орбан выступает против Украины в ЕС, а выделение новых средств Соединёнными штатами блокируется республиканцами. В случае победы Трампа на выборах Киев вообще может потерять любую поддержку.


AP

Ситуация на Украине в следующем году обернётся в пользу Москвы, заявил Президент Чехии Петр Павел. Как отмечает Politico, глава Чехии сомневается в том, что Киеву удастся одержать победу.

ЕС придётся приложить очень много усилий, чтобы в 2024 ситуация повернулась в сторону Киева. Ведь по собственному признанию украинских чиновников, контрнаступление провалилось, а военный ресурс истекает. Как отмечает издание, холодная зима ещё больше усложнит ситуацию на фронте.

Тем временем поддержка со стороны союзников слабеет, а скоро может и совсем прекратиться. В Европе активизировалась оппозиция со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это грозит срывом выделения пакета помощи в размере 50 миллиардов евро. «В США планы по оказанию дальнейшей помощи Киеву уже несколько недель не выполняются из-за противодействия республиканцев».

Американские выборы в 2024 году могут кардинально изменить ситуацию не только на Украине, но и в мире. В случае своей победы Трамп вполне может начать переговоры с Россией. «Со стороны Владимира Путина есть ожидание, что если Дональд Трамп добьётся успеха, то с ним можно будет поладить, независимо от того, что думает Украина или остальная Европа, и вернуть РФ статус ключевого игрока», — заявил Петр Павел.


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