 

Бывший немецкий политик – по десятибалльной шкале благоразумие властей в Берлине составляет от 3 до 4 баллов

20.12.2023, 2:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Годы мира и экономического процветания избаловали немцев и они частично утратили связь с реальностью, заявил в интервью Bild экс-политик от Социал-демократической партии Германии Тило Саррацин. Политики в Берлине оказались в плену иллюзий, сотканных из хороших намерений, но безответственных и невыполнимых. Это касается энергетической, миграционной политики, а также политики в сфере безопасности.


AP

В 2010 году экс-политик от Социал-демократической партии Германии и бывший член правления Немецкого федерального банка Тило Саррацин написал бестселлер со скандальным заголовком «Германия самоликвидируется», рассказывает Bild. Сегодня же он признаёт, что ошибался в своих прогнозах: «Но только потому, что вышло ещё хуже, чем я предполагал».

Теперь Саррацин подготавливает к публикации новую книгу под названием «Благоразумие и его враги»: «Многие годы мира и экономического процветания избаловали немцев, как и другие западные общества, и они стали экспертами в создании собственного мировосприятия. И это нормально, но, к сожалению, из внимания выпадают вещи, которые в это мировосприятие не совсем вписываются. По очень многим темам люди не воспринимают действительность такой, какая она есть».

Во время интервью немецкому таблоиду он показал свою настольную лампу: «Она горит в этот пасмурный зимний день благодаря французам и полякам». Под этим он подразумевает, что Германии пришлось компенсировать нехватку электричества за счёт импорта из соседних стран с угольной и ядерной энергетикой. По словам Саррацина, идея о переходе на альтернативные источники оказалась сотканной любителями из одних только хороших намерений.

По десятибалльной «шкале благоразумия» бывший социал-демократ присвоил немецким политикам от 3 до 4 баллов: «Пример: недостаточно быть миролюбивыми. Римляне смогли выжить так долго, потому что понимали: si vis pacem, para bellum. Хочешь мира, готовься к войне. Мы это не поняли, а заметили только тогда, когда РФ ввела войска на Украину. Такого рода самообманов у нас ещё очень много, и это мешает обществу».

В качестве примера ещё одной такой иллюзии немецких политиков Саррацин привёл идею того, что работоспособное, доступное по средствам социальное государство совместимо с неконтролируемой массовой миграцией. По его словам, к 2070 году люди, которые будут рождаться на территории Германии, будут этническими немцами только на 20%. И власти вроде бы предпринимают какие-то действия для того, чтобы затормозить эти процессы, но саму суть проблемы они не затрагивают. А на фоне небольших успехов, например, в выдворении из страны незаконных мигрантов, только очевиднее становится неработоспособность всей системы.

Миграционное давление сейчас настолько сильное, что оно коснулось уже даже тех земель, бургомистров и чиновников, которые относятся к власти крайне благосклонно. Не успевают они что-либо сделать для беженцев, как на улице уже стоит автобус с вновь прибывшими. Это вызывает недовольство. При этом на фоне всего происходящего нынешнее коалиционное правительство кажется абсолютно вымотанным и растерянным. Люди в околоправительственных кругах обеспокоены и напуганы, а, как известно, в «эпицентре бури растерянность ещё сильнее, чем снаружи», заключает Саррацин.


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