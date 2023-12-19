 

«Неприемлемо низко» — Байден признаёт, что его расстраивают удручающие показатели опросов

19.12.2023, 20:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Джо Байден заявил, что его крайне беспокоят результаты опросов общественного мнения: президент расстроен рекордно низким рейтингом одобрения и тем фактом, что в предвыборных опросах он теперь стабильно уступает Трампу. Как пишет The Washington Post, на одной из недавних встреч со своим окружением Байден назвал показатели «неприемлемо низкими» и поинтересовался у своей команды планом дальнейших действий.


AP

Джо Байден и его окружение не скрывают разочарования из-за «удручающих» показателей опросов, считает The Washington Post. Беспокойство президента вызывают не только предвыборные интервьюирования, в которых он всё чаще стал уступать Дональду Трампу, но и опросы общественного мнения, согласно которым рейтинг одобрения Байдена упал до рекордно низкого показателя — всего 38% избирателей довольны его политикой.

Как пишет издание, в преддверии Дня благодарения Джо Байден собрал своих ближайших помощников на совещание в резиденции Белого дома. Президент произнёс «несколько строгих слов» для собравшихся: оказалось, что его крайне волнуют «неприемлемо низкие» результаты опросов и он хотел бы знать, что его команда и предвыборная кампания делают по этому поводу. Такой информацией с изданием поделились люди, знакомые с ходом встречи, которые говорили на условиях анонимности.

По их словам, для ближайшего окружения это не стало открытием. Вот уже на протяжении нескольких месяцев президент и первая леди говорят своим друзьям и команде, что они расстроены низким рейтингом одобрения президента и результатами опросов, которые показывают, что он отстаёт от бывшего президента Дональда Трампа.

Согласно опросам, Байден отстаёт от Трампа не только на национальном уровне, но, что ещё важнее, в ключевых штатах, где идёт борьба. Такое большое число тревожных показателей «усложняет демократам задачу их игнорирования», что приводит к ряду разговоров среди официальных лиц и союзников Байдена о смене стратегии. Как отмечает The Washington Post, теперь демократы, участвующие в президентской гонке, всё больше беспокоятся о том, что Байден может повредить их собственным электоральным перспективам.

В ответ на вопросы журналистов президент предпочитает никак не комментировать ситуацию, лишь заявляя, что люди читают «неправильные опросы». Той же схемы придерживаются представители кампании Байдена и другие его союзники. По словам издания, демократы советуют избирателям «игнорировать» опросы, утверждая, что до выборов ещё полно времени и ситуация может измениться в любой момент. 


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