 

Что будет модно в 2024 году? Рассказал Александр Васильев

19.12.2023, 16:25, Новости дня
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Александр Васильев, знаменитый историк моды, вместе с известным стилистом сети универмагов ХЦ, Ольгой Ульяновой, поделились в интервью журналу “Клео.ру” своими мыслями о главных модных тенденциях и палитре цветов, актуальных в 2024 году.

Зеленый, по словам Александра, будет особенно популярен в следующем году. Множество брендов уже представили свои коллекции с этим цветом. Однако важно правильно выбрать оттенок зеленого, чтобы не испортить образ. Шатенки, рыжие, женщины с карим и зеленым цветом глаз смело могут экспериментировать с этим оттенком. Одежда в зеленых оттенках, например, пальто, может быть дополнена перчатками или очками того же цвета, чтобы создать неповторимый стиль.

Одним из главных трендов 2024 года станут персиковые и абрикосовые оттенки, они идеально подходят практически для всех женщин. Необязательно создавать полноценный образ в этих цветах, стоит начать с маленьких акцентов, например, можно добавить шарф, шапку, перчатки или сумку. Такой подход позволит быть в тренде, а что самое важное – чувствовать себя комфортно.

Белый оттенок, символизирующий чистоту и элегантность, останется в тренде и в грядущем году. Александр Васильев, искусный стилист с безупречным вкусом, настоятельно рекомендует обратить внимание на классическую белую гамму, а также на экрю и топленое молоко, которые возвысят вашу неповторимую привлекательность. По мнению этого опытного стилиста, в белых нарядах женщины просто излучают безупречность, что подтверждают их мужчины. Не упустите возможность добавить в свой образ белый цвет, ведь он придаст вам особый шарм и подчеркнет вашу уникальность и стиль.

Розовый цвет в любых его вариациях считается очень женственным и идеальным для подчеркивания губ, румян и волос. В 2024 году особенно популярными будут лососевые, коралловые и абрикосовые оттенки розового цвета. Александр также отмечает цвет “сомо”, который оставался модным еще в 1930-х годах и благоприятно подчеркивает красоту лица. Этот оттенок подходит абсолютно всем и придает лицу свежий и здоровый вид.

Таким образом, модные тенденции и палитра цветов на 2024 год отражают разнообразие и предлагают возможность выразить свою индивидуальность через выбор оттенков. Ознакомившись с рекомендациями от стилиста Александра Васильева, каждая женщина сможет создать стильный и неповторимый образ, соответствующий последним модным тенденциям.


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