Der Spiegel – у Запада и Зеленского нет плана дальнейшей борьбы с Россией

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Украинское контрнаступление провалилось, а поддержка Киева со стороны Запада ослабевает, пишет Der Spiegel. В этих обстоятельствах Зеленскому и его союзникам нужен совместный план действий, но его до сих пор нет. Да, возможно, и не будет, потому что Украина не может безоговорочно положиться на своих партнёров, а Зеленский категорически отказывается признавать реальное положение дел на поле боя, отмечает немецкое издание.



AP

У главы Кремля Владимира Путина есть все основания праздновать и пить шампанское, пишет Der Spiegel. РФ удалось сдержать украинское контрнаступление. К тому же постепенно ослабевает поддержка Киева на Западе. Солдатам ВСУ сейчас не хватает всего. У них меньше артиллерийских снарядов, меньше FPV-дронов. Российские военнослужащие обладают более высокотехнологичными устройствами для электронного подавления беспилотников. Они медленно, но верно наступают под Авдеевкой, и скоро город может пасть.

Путин делает ставку на то, что Запад устанет от боевых действий, а украинцы сдадутся, продолжает немецкое издание. И чтобы противостоять этому, Киеву и его союзникам нужен свой собственный долговременный план, но его всё ещё нет. И связано это с тем, что Украина до сих пор не может безоговорочно положиться на своих партнёров. Да, глава Белого дома Джо Байден уверял, что готов помогать «столько, сколько потребуется», но большой вопрос заключается в том, сможет ли он выполнить своё обещание.

У американского президента так и не получилось объяснить своим собственным гражданам, что на Украине на кону находится и внешнеполитический имидж США. Если РФ победит, потому что Вашингтон не оказал необходимую помощь, это станет фатальным сигналом для американских союзников в Европе и Тихоокеанском регионе. И всё же интерес граждан США к украинскому конфликту стремительно падает.

К тому же Байден борется за переизбрание в следующем году, продолжает Der Spiegel. Республиканцы же оказывают ему ожесточённое сопротивление в конгрессе, блокируя пакет многомиллиардной помощи для Украины. На них не произвёл впечатления даже визит Зеленского в Вашингтон. И даже если демократы и республиканцы смогут договориться, велики шансы, что следующим в Белый дом въедет экс-президент Дональд Трамп, а это станет концом не только поддержки Киева, но и существования НАТО в его нынешней форме.

Европейцы же продолжают игнорировать всю серьёзность складывающейся ситуации. Они никак не могут нарастить производство артиллерийских снарядов и определённо не смогут выполнить своё обещание по поставке Украине одного миллиона боеприпасов к марту следующего года. К тому же помощь Киеву со стороны ЕС активно блокирует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Совместного плана до сих пор нет ещё и потому, что руководство в Киеве отказывается признавать реальное положение вещей, подчёркивает издание. Зеленский же неустанно повторяет устаревшие мантры, внушает украинцам оптимизм, хвалит солдат, пишет о небольших успехах на фронте и взывает к выдержке. Дурные новости до граждан практически не доходят, так как в СМИ действует жёсткая цензура. Журналисты ничего не сообщают и о потерях ВСУ.

В первые месяцы боевых действий такие послания были важны, но сейчас оптимизму уже нет места. Зеленский должен подготовить граждан к продолжительным боевым действиям, прекратить конфликтовать с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и разработать с ним совместный план. Вместо приукрашиваний украинцам нужны достижимые цели, даже если речь идёт о месяце отпуска для фронтовиков. «Необходимо доверие вместо пустых пропагандистских фраз», — заключает Der Spiegel.