Собянин: Москва переживает промышленный бум

Последние годы московская промышленность переживает трансформацию. Благодаря новым технологиям современным предприятиям уже не нужны огромные площади, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

“На смену заводам-гигантам приходят промышленные кластеры, когда несколько смежных по сфере компаний работают на одной, достаточно компактной площадке”, – написал градоначальник в своем блоге.

По словам Собянина, за последние пять лет объем промышленного производства в Москве вырос более чем в два раза. За прошлый год заказчикам отрузили продукции на 9,7 триллиона рублей.

Москва стала общероссийским лидером по производству микроэлектроники, полиграфии, медицинских изделий и приборов. Город находится в первой тройке по выпуску продуктов питания и товаров народного потребления, отметил мэр.

Всего в столице действует более четырех тысяч производств. Каждый год в Москве открывают 40-50 крупных и средних предприятий и около 100 мелких.

“В промышленности занято свыше 720 тыс. человек – каждый 10-й работающий в нашем городе”, – резюмировал Собянин.

Ранее мэр сообщил о росте производства лекарств в Москве на 50% в 2023 году. С января по август производители поставили заказчикам продукцию более чем на 157 миллиардов рублей. В столице выпускают вакцины, препараты для лечения нервной системы и многое другое.