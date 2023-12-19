 

С начала 2023 года в Москве ввели шесть спортивных объектов

19.12.2023, 11:45, Новости дня
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Развитие спортивной сферы является одной из важнейших задач в работе столичных властей. Во всех районах города активно строится профильная инфраструктура: от небольших тренажерных площадок до физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами, от футбольных полей в парках до масштабных ледовых дворцов.

Новые объекты отличаются высоким уровнем комфорта и комплектуются современным оборудованием. Власти города ставят перед собой цель сделать спорт доступным для всех москвичей независимо от района проживания.

Так, с начала 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию шесть спортивных объектов. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Он подчеркнул, что сданные объекты совокупно занимают площадь около 60 тысяч квадратных метров.

К ним относятся спортивный комплекс с крытым катком, бассейном и экстрим-парком в районе Некрасовка, спортивный комплекс в районе Северное Бутово, физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Изваринская, футбольное поле с инфраструктурой в Зеленограде, ледовый дворец в Ясенево, бассейн на улице Лескова.

Рафик Загрутдинов
подчеркнул, что до конца текущего года планируется сдать еще два спортивных объекта. По словам чиновника, совокупно они займут площадь 11,79 тысяч квадратных метров. Речь идет о физкультурно-оздоровительном комплексе в районе Бибирево, а также о спортивном комплексе для волейбольной школы “Ника”.

Глава ведомства добавил, что возведение данных объектов велось либо ведется за счет городского бюджета. По его словам, в Москве еще восемь спортивных площадок общей площадью 109,6 тысяч квадратных метров находятся на этапе строительства.

К слову, речь идет не только о крупных спортивных центрах для профессионалов. Чиновник отметил, что власти города строят также районные комплексы, в которых смогут тренироваться все желающие.

“Наша цель – сделать спорт доступным для всех. В обозримом будущем в каждом районе Москвы появится бассейн, каток, универсальный игровой зал. Шаговая доступность, комфорт и технологичность позволят обеспечить потребности всех граждан”, – подчеркнул Рафик Загрутдинов.


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