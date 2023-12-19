Полковник Макгрегор – США в упадке — Байден не контролирует ни внутреннюю, ни внешнюю политику

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Администрация Байдена спровоцировала «стремительный упадок» государства — причём проблемы у США появились как внутри страны, так и за её пределами, заявил экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью Redacted. Байден, словно волшебник страны Оз, пытается показать американцам то, чего не существует, путём обмана и манипуляций. И большинство американцев по-прежнему не готовы взглянуть правде в глаза.

Давайте начнём вот с чего. Это, конечно, очень обширный вопрос. Но вот перед нами этот закон о выделении средств на национальную оборону в размере 886 миллиардов долларов, в то время как американцы изо всех сил стараются обеспечить себя продуктами питания… Должны ли американцы чувствовать себя спокойнее от того, что их правительство потратило такую сумму денег на Пентагон?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Клейтон, сейчас, вероятно, самое время оглянуться назад. Приближается конец года, и если вспомнить последние два с половиной года администрации Байдена — можно, конечно, зайти и дальше, — но, если сосредоточиться на времени с момента вступления Байдена в должность, то возникает резонный вопрос касательно нынешней силы и мощи США. Как внутри страны, на уровне общества, так и за её пределами, в качестве игрока на мировой арене. И возникает серьёзный вопрос о нашем будущем. Куда мы движемся? Я думаю, что ответ на этот вопрос: ни к чему хорошему. Как великая держава мы действительно находимся в состоянии стремительного упадка.

Проблема в том, что наше правительство похоже на историю про волшебника страны Оз, где маленький человек за кулисами манипулирует светом и изображениями перед остальными людьми. И вдруг подбегает маленькая собачка, отдёргивает занавес, и люди осознают: «Боже мой! Так за всем этим ничего нет!» Полагаю, мы уже близки к такому. Мы ещё не совсем дошли до этого момента, потому что большинство американцев по-прежнему не обращают внимания на то, что происходит за рубежом. Более того, слишком многие из них не обращают внимания даже на то, что происходит внутри собственной страны.

Многие начинают наконец замечать рост преступности, торговлю людьми, проблему с наркотиками из-за открытых границ. Однако слишком много американцев всё ещё с комфортом смотрят футбол и изучают личную жизнь Тейлор Свифт. А когда кто-то поднимает неприятные темы, многие говорят: «Знаете ли, это не совсем моя проблема». Нет, ваша. Это ваша проблема. Вы живёте в этой стране и просто не можете игнорировать бедственное положение людей на границе Техаса, людей в Южной Аризоне, в Южной Калифорнии. Но именно это и происходит.

В то же время нам следует оглянуться и посмотреть на эту ужасную войну, которая происходит на Украине. Что же там произошло? Всё, что мы предсказывали — я говорю о правительстве, его приспешниках и сторонниках в основных СМИ, — провалилось. Все советы, которые мы давали украинцам, всё оборудование, которое мы им посылали, — ничего из этого не помогло. Всё провалилось. Я думаю, что по меньшей мере миллиард людей во всём мире теперь обратили на это внимание: Америка слаба. Америка ничего из себя не представляет.

Наш президент с трудом выдавливает из себя два-три связных предложения. Тем временем мы недавно слушали, как президент РФ Путин говорил более четырёх часов подряд. Он произносит речь, а затем часами может говорить без бумажек, отвечая на вопросы, потому что он владеет информацией, владеет материалом.

Это одна из главных причин, почему Путин пользуется такой поддержкой внутри России. Он невероятно умный человек. Он абсолютно предан тому, что отвечает интересам России. И он сделал всё возможное, чтобы избежать войны с США и НАТО, в то время как мы сделали всё возможное, чтобы спровоцировать его, — и продолжаем это делать.

Дата выхода в эфир 18 декабря 2023 года.