В Тель-Авиве прошёл митинг с требованием ускорить освобождение заложников

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Тысячи израильтян собрались у здания штаб-квартиры Армии обороны Израиля в Тель-Авиве, потребовав у правительства приложить все возможные усилия для освобождения заложников, пишет Sky News. Инициаторами акции выступили семьи заложников после того, как была обнародована новость о том, что трое захваченных ХАМАС израильтян были по ошибке застрелены израильскими военными на севере Газы.



АР

Тысячи людей съехались со всего Израиля на митинг «Время на исходе» у здания штаб-квартиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве, чтобы выразить протест против того, что они назвали бездействием правительства относительно тяжёлого положения заложников, удерживаемых в Газе, пишет Sky News.

Инициаторами демонстрации выступили семьи заложников после того, как была обнародована новость, что трое израильтян, захваченных в плен движением ХАМАС, были случайно застрелены израильскими военными в ходе операции на севере Газы. По последним данным, трое мужчин, раздетые до пояса, вышли из здания с самодельным белым флагом, но были по ошибке застрелены. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал их гибель «невыносимой трагедией».

Протестующие выразили солидарность с заложниками и их семьями и потребовали, чтобы правительство ставило жизни пленных на первое место — это означает, что переговоры об их освобождении должны иметь приоритет над военными целями.

По данным телеканала, многие пришли с глубоким гневом на правительство. Протестующие утверждают, что заложники подвергаются смертельной опасности и чем дольше на сектор Газа падают бомбы, тем больше вероятность того, что погибнет ещё больше людей.

Израильтяне размахивали плакатами и флагами, а также несли песочные часы, символизирующие уходящее время. Как отмечает Sky News, прошло более 70 дней с начала войны, в связи с чем люди требуют ускорить освобождение заложников.

По словам отца заложника Итая Чена Руби Чена, семьи ждут конкретные предложения от правительства. «Мы требуем, чтобы военный кабинет поговорил с нами, с семьями, и объяснил, что они не ждут предложений от Соединённых Штатов, Катара или от кого-либо ещё», — заявил Чен, добавив, что израильское правительство должно занять активную позицию по этому вопросу.

79-летнего отца Яира Мозеса похитили из кибуца Нир-Оз. Он не винит израильскую армию, но называет единственным решением прекращение огня и начало переговоров. «Это то, о чём мы так долго кричим — деятельность армии важна, но она не позволяет освободить их, а подвергает их опасности», — заявил Мозес.