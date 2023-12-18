Люди по всему миру якобы разочарованы в демократии — выборы в 2024 году это покажут

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В 2024 году в 40 странах мира, пройдут национальные выборы, которые станут показателем того, насколько упало доверие к демократии, пишет The Guardian. Люди с разных континентов и из разных стран мира разочаровываются в демократических режимах. Это происходит повсеместно, от США до Индии и Африки. Набирают популярность партии крайне правого толка.



AP

В предстоящем году в 40 странах по всему миру пройдут выборы, которые будут определять мировую политику, пишет The Guardian. Выборы пройдут в России, США, Индии, Южной Африке, Иране, Великобритании, Украине, Финляндии, Австрии, Тайване и т.д. Этот процесс охватит весь земной шар.

Этот год станет настоящей проверкой для демократии, ведь люди из большинства стран, где будут проходить выборы, выражают недовольство режимом.

Резкие единовременные изменения в большом количестве стран могут привести к «дальнейшей дестабилизации нестабильного мира – как в хорошую, так и в плохую сторону». Например, выборы в Тайване и их результаты напрямую будут влиять на конфронтацию Пекина и Вашингтона. В случае победы демократической партии, реакция Китая будет непредсказуема.

Африканский континент — один из главных центров недовольства демократией, отмечает издание. Главными причинами недовольства являются «злоупотребление властью, экономические проблемы, коррупция и фальсификация выборов».

Отказаться от демократического режима могут и в Израиле, население недовольно политикой премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В особенности ситуацией в Газе.

«Опросы показывают, что неудовлетворённость сегодняшним функционированием демократии является общим настроением для всех стран Запада — в основном США и Европы, хотя они считают себя родиной демократии», — пишет автор статьи. Многие люди считают, что «нынешние демократические системы благоприятствуют богатым и влиятельным людям и игнорируют всех остальных».

Ещё сильнее ситуацию может поменять победа Трампа на выборах. Он может кардинально поменять политику США и облик современной демократии.

Примерно семь из десяти американцев заявили, что состояние демократии в последние годы ухудшилось, а во Франции с этим согласились 73 % опрошенных. В Великобритании более шести из десяти человек считают, что демократия работает хуже, чем пять лет назад.

Европа вообще всё растёт популярность крайне правых взглядов и партий. Такие партии совсем недавно получили власть в Италии, Нидерландах и Словакии. Возможно, получат и в других странах.

Так что сейчас демократические режимы по всему миру находятся на грани и 2024 год станет определяющим для них и для демократии в целом.