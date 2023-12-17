Дмитрий Маликов решил нарушить семейную новогоднюю традицию

Дмитрий Маликов – настоящий семьянин. Он очень любит проводить время с семьей и переживает, что сейчас это удается не так часто, как хотелось бы. Дочь Стеша уже взрослая, живет самостоятельной жизнью, и собраться вместе Маликовы могут только в Новый год и другие праздники.

Дмитрий вспоминает, как раньше наряжался в Деда Мороза, чтобы порадовать дочь Стешу. Сейчас атмосферу волшебства создают для младшего сына Марка. Он верит в Деда Мороза и пишет ему письма, а Дмитрий с супругой стараются поддерживать эту веру как можно дольше. Певец заранее готовит подарки любимым и близким и ставит дома живую елку. К тому же, 1 января – день рождения у сестры Дмитрия Инны, поэтому начало года для семьи музыканта имеет особое значение.

Но в этом году традиция семейного Нового года в доме Маликовых будет нарушена. Вечером 31 декабря у Дмитрия будет выступление. “В эту Новогоднюю ночь я выступаю в Подмосковье и беру с собой супругу и сына. Организаторы постарались так, чтобы я мог и выступить, и встретить с семьей Новый год”, – поделился музыкант.

Праздник в семье Дмитрия Маликова все-таки состоится, хоть и пройдет не дома. Но главное, что все близкие будут вместе, когда пробьют куранты.