 

Трамп — однозначный лидер в борьбе за пост президента по результатам опросов населения

17.12.2023, 14:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Последние опросы общественного мнения показывают, что бывший президент США опережает своего главного конкурента, передаёт The Hill. Трамп лидирует во всех ключевых штатах, которые могут обеспечить ему победу на предстоящих выборах. Ситуация Джо Байдена крайне плачевная: его рейтинг одобрения составляет лишь 37%.


AP

Дональд Трамп опережает Байдена по результатам опросов населения. На данный момент именно он лидер в борьбе за пост президента США, пишет The Hill. Также бывший президент лидирует в ключевых штатах, которые, скорее всего, решат исход выборов 2024 года.

«Я думаю, это иллюстрирует, на каком этапе находится траектория развития как бывшего, так и нынешнего президента», — заявил бывший сотрудник кампании Трампа Ник Трейнер.

По результатам опроса CNN, Трамп опережает Байдена в Мичигане и Джорджии — штате, где в прошлый раз Джо Байден набрал большее количество голосов. Большинство в обоих штатах — 54% в Джорджии и 56% в Мичигане — считают, что политика Байдена ухудшила экономические условия.

Опрос Bloomberg News и Morning Consult вообще даёт «неутешительные результаты» для Джо Байдена. «Байден отстаёт от Трампа в нескольких важнейших штатах: на 11 пунктов  в Северной Каролине, на 7 пунктов — в Джорджии, на 6 пунктов — в Висконсине, на 5 пунктов — в Неваде, на 4 пункта — в Мичигане и на 3 пункта  в Аризоне».

Как заявил один из бывших сотрудников Белого дома, Трамп вообще может победить благодаря голосам выборщиков, даже без лидерства в народном голосовании.

Насколько сильна поддержка Трампа в обществе, отлично иллюстрирует то, что от него не отворачиваются, хоть сейчас он и находится под следствием по делу о мошенничестве. Избиратели видят в этом просто «политическое возмездие» и не собираются менять из-за этого свою точку зрения. Ведь многие могут не любить бывшего президента как личность, но признавать, что «при нём экономика была лучше» и не было угрозы начала третьей мировой.

Администрация Байдена же судорожно пытается убедить общество в успешности политики нынешнего президента, говоря о низком уровене безработицы и высоких темпах экономического роста, отмечает издание. Но в это же время споры внутри правительства не утихают. Байден сталкивается с разногласиями по поводу «войны в Израиле и иммиграции». Всё это понижает рейтинг его одобрения.

Некоторые сторонники действующего президента отмечают, что до выборов ещё долго и ситуация может кардинально поменяться. К тому же Байден уже получил деньги на недавних благотворительных мероприятиях, которые пойдут на активную борьбу с Трампом. На него будут пытаться беспрецедентно давить в ходе пропагандистской кампании, критикуя его позицию «в отношении абортов, демократии, климата, оружия и многого другого».

Но пока СМИ фокусируются на Байдене и результатах его политики, рейтинг нынешнего президента неумолимо падает.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Daily Observer – Путин снова уверен в себе — его позиции окрепли вместе с Россией

17.12 / Дмитрий Маликов решил нарушить семейную новогоднюю традицию

17.12 / Дмитрий Маликов решил нарушить семейную новогоднюю традицию

17.12 / Выступающая с больным горлом Долина рискует подорвать иммунитет – врач

17.12 / “Молимся за нее”: Павлиашвили рассказал о трепетном отношении к экс-супруге

17.12 / “Не бередите раны!” – Антонов откровенно ответил на вопрос о личной жизни

17.12 / «Словно алкоголик» — Запад должен сам прийти к осознанию того, что ему нужна помощь с Украиной

17.12 / Европа готовится к прекращению американской военной поддержки для Украины

17.12 / Финляндия даст США доступ к 15 своим базам

17.12 / Путин заявил о необходимости восстановить права наемников ЧВК “Вагнер” и предоставить им все необходимые льготы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика