JF – «словно алкоголик» — Запад должен сам прийти к осознанию того, что ему нужна помощь с Украиной

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США, словно алкоголику или наркоману, необходимо самим прийти к осознанию того, что им нужна помощь. И именно это, по мнению экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, сейчас происходит с Америкой в отношении украинского конфликта. Однако США продолжат «провоцировать» Россию, создавая такой уровень напряжения, которого не было даже во времена холодной войны. Опасность заключается в том, что Москва наконец осознала, что её держат за врага, и готова дать отпор.

Что вы думаете по этому поводу, Ларри? Я имею в виду, слова Байдена — это действительно что-то из ряда вон выходящее, если только он не готовит нас к поражению Украины или не получает от разведки другие данные. Даже его политические речи изменились от «будем поддерживать столько, сколько потребуется» до «столько, сколько сможем», а «Путин проигрывает» превратилось в «Путин может захватить Украину». Последнее я дам вам послушать через минуту — он буквально говорит, что «Путин хочет захватить Украину». Ваше мнение, Ларри?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Если вы когда-нибудь имели дело с алкоголиком или человеком, страдающим от наркотической зависимости, вы знаете, что должны позволить ему опуститься на самое дно — он должен сам прийти к осознанию того, что ему нужна помощь. И именно в таком положении находятся США. Сейчас мы ещё находимся в стадии отрицания. Мы вроде бы уже пришли к этому, но ещё не до конца. Именно поэтому нами было принято решение отправить Агуто в Киев на постоянной основе с компанией из 150 человек.

Но мы будем продолжать пытаться провоцировать Россию. И как я понял за неделю пребывания в России, опасность заключается в том, что русские больше не играют. Они наконец-то осознали, что США держат их за врага. Один высокопоставленный сотрудник российского дипломатического корпуса прямо заявил мне, что даже в самые напряжённые моменты холодной войны, такие как Карибский кризис, США никогда не называли Россию врагом, не прерывали с ней связь и не предпринимали таких мелочных раздражающих шагов в попытках ей досадить. И, по словам этого дипломата, именно этим США занимаются сегодня. «У нас нет никого, с кем мы могли бы вести диалог. Это очень опасно, потому что если вы называете нас врагом, то мы готовы защищаться».

Дата выхода в эфир 16 декабря 2023 года.