Прокремлевский педофил Риттер – Украину ждёт полный коллапс за отказ принять оливковую ветвь от России

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Украина теряет поддержку Запада и начинает распадаться как национальное государство. Столь высокую цену стране приходится платить за отказ её властей пойти на соглашение, предложенное Москвой ещё в начала спецоперации, заявил в интервью YouTube-каналу Garland Nixon бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Я имею в виду, что крах украинской армии, о котором мы говорили, происходит прямо на наших глазах. Генерал, командующий сухопутными войсками, заявил, что в самом ближайшем будущем Украине придётся принять очень трудные решения относительно своей позиции на этом 2000-километровом фронте.

На всём протяжении фронта есть множество выступов на линии, по которой украинцы пытались провести свои контратаки, и их засосало в котлы. Они бросили в эти котлы много сил не только для того, чтобы их удержать, но и для того, чтобы продолжать движение вперёд.

Украинцы заявили: «Мы остановили контрнаступление. Всё кончено, и мы переходим к обороне». Значит, им необходимо закрепить эту линию. Им нужно избавиться от этих выступов. Им надо выпрямить линию, чтобы взять, скажем, 40 батальонов, застрявших в этом котле в Авдеевке. Если они выпрямят линии, они смогут удерживать этот фронт, скажем, пятью батальонами, что высвободит 35 батальонов, которые можно будет перераспределить в другие места.

Вот чем занимаются украинцы. Они сейчас выстраивают позади оборонительные линии, укрепляют оборонительные позиции. И я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим попытку украинцев отойти за эту новую оборонительную линию, чтобы консолидировать усилия по замораживанию конфликта.

Но русские в эту игру не играют. Они не собираются сидеть сложа руки и говорить: «Раз вы заняли новые оборонительные позиции, мы поступим, как вы хотите, и заморозим конфликт, чтобы вы могли отдохнуть». Нет! РФ будет продолжать оказывать давление на всём протяжении поля боя.

Украинские оборонительные сооружения, которые возводятся прямо сейчас и которые они займут, будут построены в течение пары месяцев. Их (ВСУ. — ИноТВ) выбивают из Авдеевки, которую укрепляли с 2014 года. Это самое укреплённое место на планете, и они его теряют.

С чего вы решили, что после отступления на оборонительные позиции, построенные за последние два месяца, они смогут их удержать? Всё кончено. У них нет боеприпасов.

Украинцам передают последний транш сокращающегося американского вооружения на 200 миллионов долларов. Если вы посмотрите на то, что передаётся, вы увидите, что это не решает ни одной из их проблем. Европейский союз не может предоставить необходимые боеприпасы и необходимые деньги.

Это не просто военный коллапс, это гражданский коллапс. Зеленский во время своего недавнего турне выпрашивал деньги и был честен. Он снял видео, не знаю, видели ли вы, в котором говорит: «Не ремонтируйте выбоины на дорогах! Не ремонтируйте свои улицы! Деньги, на которые вы хотите отремонтировать свои улицы, пришлите мне, и я смогу — это ключевая часть, — заплатить зарплаты, пенсии, заплатить солдатам…»

У них закончились деньги, Гарланд. А когда вы не платите всем этим людям, и они не смогут платить никому из них, что произойдёт? Будут ли они радостно говорить «Слава Украине. Мы будем продолжать работать бесплатно» или вдруг возникнут разногласия, начнутся беспорядки?

Мы наблюдаем приближающийся социальный коллапс, который приведёт к политическому краху. Иными словами, мы являемся свидетелями начала распада Украины как национального государства. И это высшее наказание, которое они понесут за то, что не взяли оливковую ветвь, предложенную Россией в марте 2022 года.

Дата публикации 14 декабря 2023 года.