 

Андрей Воробьев: Подмосковье – лидер по применению искусственного интеллекта в России

15.12.2023, 18:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

«Искусственный интеллект развивается семимильными шагами, и наша основная задача – сделать так, чтобы технологии служили людям, приносили пользу. В Подмосковье мы успешно внедряем ИИ в самые разные сферы. Так, робот Светлана по телефону оформляет вызов врача на дом, записывает пациентов на приём. Она ежедневно принимает 25 тыс. звонков, заменяя труд более 300 операторов. В здраве ИИ также помогает читать медицинские снимки, заполнять медкарты», – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в связи с результатами исследования «Индекс интеллектуальной зрелости».

В области экологии и строительства искусственный интеллект контролирует
грузовики, определяя наличие строительного мусора и нарушения правил,
добавил Воробьев.

Эта технология позволила выписать штрафы на сумму почти 100 миллионов
рублей, подытожил он.

Всего в Подмосковье уже реализовано 27 проектов по применению
искусственного интеллекта. При этом уже 11 из них запущены в этом году.

Отметим, что еще семь проектов по внедрению искусственного интеллекта в
Подмосковье находятся в стадии активной разработки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Bсё больше украинцев готовы пойти на территориальные уступки ради мира

15.12 / Коммунальные службы Москвы непрерывно работают для устранения снегопада

15.12 / Открылись продажи в новом ЖК в Марьиной Роще

15.12 / Жена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалиде

15.12 / Уверенный лидер сильной страны — прокремлевские СМИ об итогах года с Владимиром Путиным

15.12 / США стали посмешищем из-за своей роли на Украине

15.12 / Собянин рассказал, как московские электробусы готовят к выходу на маршрут

15.12 / Люксовый кроссовер поможет итальянским полицейским спасать жизни людей

15.12 / ЦБ снова повысил ключевую ставку – теперь она 16 процентов

15.12 / Собянин: Стадион “Фили” модернизируют в спортивную арену на 5 тыс зрителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика