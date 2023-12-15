Bсё больше украинцев готовы пойти на территориальные уступки ради мира

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Согласно данным последнего опроса, значительно выросла доля украинцев, готовых пойти на территориальные уступки РФ в обмен на мир, пишет Bloomberg. За последние семь месяцев эта цифра почти удвоилась и, по информации Киевского международного института социологии, проводившего опрос, наблюдается рост числа тех, кто готов к такому шагу.



AP

Согласно данным последнего опроса, значительно выросла доля украинцев, готовых пойти на территориальные уступки РФ в обмен на мир, пишет Bloomberg. За последние семь месяцев эта цифра почти удвоилась и, по информации Киевского международного института социологии, проводившего опрос, наблюдается рост числа тех, кто готов к такому шагу.

Если в мае эта цифра составляла 10%, в ноябре 14%, то в декабре показатель достиг уже 19%. И хотя «явное большинство» по-прежнему выступает против территориальных уступок, тенденция к постепенной смене настроений налицо.

Украина подошла к 2024 году в состоянии неопределённости относительно финансирования, напоминает Bloomberg. Конгресс США не пошёл навстречу Байдену, отказав в выделении дальнейшей военной помощи Киеву. А в Европе Венгрия заблокировала новый пакет в размере €50 млрд. На этом фоне президент Путин в четверг подчеркнул, что РФ полна решимости достичь своих целей на Украине.

Киевский международный институт социологии также опубликовал результаты другого исследования. Оно показало, что 87% респондентов уверены, что Украина могла бы нанести «значительный ущерб» России, если бы союзники Киева усилили свою поддержку в виде финансов, оружия и антироссийских санкций.

При этом лишь 7% опрошенных признали, что западная помощь не сможет изменить нынешнюю ситуацию, поскольку РФ слишком сильна.