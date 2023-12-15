 

Bсё больше украинцев готовы пойти на территориальные уступки ради мира

15.12.2023, 18:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Согласно данным последнего опроса, значительно выросла доля украинцев, готовых пойти на территориальные уступки РФ в обмен на мир, пишет Bloomberg. За последние семь месяцев эта цифра почти удвоилась и, по информации Киевского международного института социологии, проводившего опрос, наблюдается рост числа тех, кто готов к такому шагу.


AP

Согласно данным последнего опроса, значительно выросла доля украинцев, готовых пойти на территориальные уступки РФ в обмен на мир, пишет Bloomberg. За последние семь месяцев эта цифра почти удвоилась и, по информации Киевского международного института социологии, проводившего опрос, наблюдается рост числа тех, кто готов к такому шагу. 

Если в мае эта цифра составляла 10%, в ноябре 14%, то в декабре показатель достиг уже 19%. И хотя «явное большинство» по-прежнему выступает против территориальных уступок, тенденция к постепенной смене настроений налицо. 

Украина подошла к 2024 году в состоянии неопределённости относительно финансирования, напоминает Bloomberg. Конгресс США не пошёл навстречу Байдену, отказав в выделении дальнейшей военной помощи Киеву. А в Европе Венгрия заблокировала новый пакет в размере €50 млрд. На этом фоне президент Путин в четверг подчеркнул, что РФ полна решимости достичь своих целей на Украине. 

Киевский международный институт социологии также опубликовал результаты другого исследования. Оно показало, что 87% респондентов уверены, что Украина могла бы нанести «значительный ущерб» России, если бы союзники Киева усилили свою поддержку в виде финансов, оружия и антироссийских санкций. 

При этом лишь 7% опрошенных признали, что западная помощь не сможет изменить нынешнюю ситуацию, поскольку РФ слишком сильна. 

 


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