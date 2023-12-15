 

Коммунальные службы Москвы непрерывно работают для устранения снегопада

15.12.2023, 17:10, Новости дня
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С вечера четверга на Москву обрушился мощный снегопад. В отдельных районах снежный покров вырос от 18 до 23 сантиметров.

“Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада”, – сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

С вечера 14 декабря проведено несколько сплошных механизированных прометаний проезжей части и тротуатров. Очередной цикл работ начался 15 декабря в 15:00.

Непрерывно идет вывоз снега с улично-дорожной сети и придомовых территорий. На улицах работает снегоуборочная техника.

Комплекс городского хозяйства сообщил, что в течение светового дня 15 декабря от снега и наледи почистят скатные крыши многоквартирных домов, фасады зданий и воронки водостоков.

Водителей попросили быть внимательными на дороге, а пешеходов – не заходить за ограждения в зонах работ.

В течение всего дня синоптики ожидают облачную погоду, сильный снег и до минус пяти градусов. Предполагается, что снегопад продлится еще минимум сутки. На дорогах прогнозируются девятибалльные пробки.


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