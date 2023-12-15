 

ЦБ снова повысил ключевую ставку – теперь она 16 процентов

15.12.2023, 13:59, Новости дня
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На заседании Совета директоров Центробанка 15 декабря уже в пятый раз подряд было принято решение о повышении ключевой ставки. Теперь она составляет 16% годовых, что означает увеличение на 100 базисных пунктов. Это решение регулятора обосновано высоким инфляционным давлением, которое остается актуальным. Согласно данным за октябрь—ноябрь, рост цен составил 10% в пересчете на год, что объясняется быстрым ростом внутреннего спроса по сравнению с возможностями расширения производства товаров и услуг.

Центробанк также озвучил свои планы на будущее. Он намерен принимать дальнейшие решения о ключевой ставке, учитывая фактическую и ожидаемую динамику инфляции, развитие экономики, а также риски, связанные с внутренними и внешними условиями и реакцией финансовых рынков. Согласно прогнозу Центробанка, инфляция должна снизиться до уровня 4,0–4,5% в 2024 году и держаться близко к 4% в дальнейшем. Это предполагает необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике в течение продолжительного периода.

Путь к достижению цели по инфляции в 2024 году и ее стабилизация будет зависеть от множества факторов, и Центробанк будет внимательно следить за развитием событий. Следующее заседание Совета директоров Банка РФ намечено на 16 февраля 2024 года.

Цикл повышения ставки Центробанка начался 25 июля, когда она была повышена с 7,5% до 8,5%. До этого момента регулятор не менял ставку с 19 сентября 2022 года. Это решение было обусловлено начавшимся ростом инфляции в стране.


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