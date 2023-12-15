 

В пику Байдену Трамп прошёл обследование своего умственного состояния

15.12.2023, 8:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

На встрече с избирателями Дональд Трамп сообщил, что недавно успешно сдал проверку на когнитивные способности. При этом он выразил мнение, что все кандидаты в президенты США должны проходить подобный тест, который Джо Байден «не способен пройти», передаёт The Hill.


AP

На встрече с избирателями в Айове Дональд Трамп сообщил, что недавно проходил медицинское обследование. При этом экс-президент не забыл раскритиковать своего оппонента Джо Байдена, пишет The Hill.

«Я прошёл физический осмотр — и прошёл его блестяще. Я также сдал тест на когнитивные способности. Я сказал: «Доктор, дайте мне всё, что хотите, я хочу это пройти», — рассказал собравшимся бывший глава Белого дома.

Затем он заявил, что, по его мнению, всех кандидатов на пост президента следует «заставить пройти» проверку на умственное состояние, которую Байден «не способен пройти». «Но я прошёл этот тест — и прошёл его на отлично», — добавил Трамп.

Политик уже не первый раз хвастал своими результатами в тесте на когнитивные способности. В 2020 году, ещё находясь на посту президента, Трамп дважды хвалился тем, насколько хорошо, по его словам, ему даются подобные задания, напоминает издание.

Между тем некоторые другие республиканцы также выступали за то, чтобы сделать тестирование на остроту ума для пожилых американских политиков обязательным. В частности, эту инициативу поддержала кандидат в президенты США Никки Хейли, обращает внимание The Hill. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Андрей Воробьев: Подмосковье – лидер по применению искусственного интеллекта в России

15.12 / Bсё больше украинцев готовы пойти на территориальные уступки ради мира

15.12 / Коммунальные службы Москвы непрерывно работают для устранения снегопада

15.12 / Открылись продажи в новом ЖК в Марьиной Роще

15.12 / Жена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалиде

15.12 / Уверенный лидер сильной страны — прокремлевские СМИ об итогах года с Владимиром Путиным

15.12 / США стали посмешищем из-за своей роли на Украине

15.12 / Собянин рассказал, как московские электробусы готовят к выходу на маршрут

15.12 / Люксовый кроссовер поможет итальянским полицейским спасать жизни людей

15.12 / ЦБ снова повысил ключевую ставку – теперь она 16 процентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика