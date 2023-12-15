Блокада украинских грузовиков на границах ЕС — плохой знак для Украины

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Сопротивление торговым послаблениям для Украины ширится, пишет Die Welt. Вслед за блокадой украинских грузовиков на польской границе об ужесточении запрета на импорт объявила Словакия, французские производители сахара также вышли на протесты. Эксперты отмечают, что для Украины это предвестие продолжительных и жёстких переговоров по поводу её вступления в Евросоюз.



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В четверг Украина впервые перевезла грузовики на поездах в Польшу, чтобы обойти блокаду границы польскими дальнобойщиками, пишет немецкая газета Die Welt. Первый поезд перевёз через границу 23 грузовика в тестовом режиме, пояснили в украинской железнодорожной компании. Прибыв в Польшу, грузовики продолжили свой путь по дороге. Сами водители грузовиков были перевезены через границу на автобусе. Теперь цель — ускорить процесс, чтобы загрузить как можно больше грузовиков и ликвидировать пробки на границе.

Польские водители грузовиков начали блокировать пограничные переходы с Украиной в начале ноября. Они жалуются на недобросовестную конкуренцию со стороны украинских компаний после того, как ЕС приостановил действие ряда условий для приграничных перевозок в связи с российской спецоперацией на Украине. По словам польских перевозчиков, многие украинские водители грузовиков, въезжающие в Польшу, перевозят оттуда товары в другие страны. Коллеги с Украины тем самым обделяют местные компании, которые не могут конкурировать с более низкими украинскими ценами.

По официальным данным, сейчас на границе между двумя странами скопилось 3 тыс. грузовиков. Украинские водители вынуждены днями ждать на холоде, чтобы пересечь границу. Километровые очереди грузовиков — это явный признак растущего сопротивления мерам ЕС по упрощению процедур торговли для Украины, подчёркивает издание.

Это беспрецедентный с исторической точки зрения шаг — Брюссель открыл рынок ЕС для Украины. Были приостановлены таможенные пошлины, отменены квоты на сельскохозяйственную продукцию, украинская электросеть была подключена к сети ЕС в рекордные сроки, а украинские пользователи мобильной связи могут даже использовать удобные для потребителей правила роуминга в ЕС для совершения дешёвых звонков за границу.

«Благодаря поддержке и солидарности ЕС Украина получила доступ на рынок в ускоренном режиме, который обычно предоставляется только на этапе подготовки к вступлению или даже после вступления в ЕС, — отмечает Кай-Олаф Ланг из Немецкого института международных отношений и безопасности в Берлине. — Сейчас это приводит к перекосам не только в соседних странах, где последствия ощущают на себе фермеры и экспедиторы».

Фермеры в приграничных регионах на востоке Польши и Румынии уже протестовали против импорта с Украины в прошлом году. Украинское зерно, которое должно было быть продано на Ближний Восток, в прошлом году в больших количествах попало в приграничные сельскохозяйственные регионы, испортив бизнес местным фермерам.

Тем временем Польша, Венгрия и Словакия в сентябре снова в одностороннем порядке запретили продажу пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины, несмотря на то что эти односторонние действия нарушают законодательство ЕС.

Однако сопротивление торговым послаблениям для Украины ширится. В конце ноября Словакия объявила об ужесточении запрета на импорт: в страну будет запрещён ввоз других продуктов, таких как мёд, сахар, солод и соевые бобы с Украины. Словацкие дальнобойщики также блокируют пограничные переходы на Украину.

И сопротивление уже не ограничивается соседними странами. Французские производители сахара и фермеры, выращивающие сахарную свеклу, также стоят на баррикадах: с момента отмены ограничений импорт сахара с Украины в ЕС увеличился в десять раз. А недавно птицеводы ЕС пожаловались, что курятина и яйца с Украины разрушают их бизнес.

В связи с растущим сопротивлением наблюдатели опасаются, что экономические потрясения могут подорвать фундаментальную поддержку Украины. Польские аналитические центры предупреждали об этом на прошлой неделе.

Однако эксперты считают, что такие опасения беспочвенны. «Эти группы особых интересов, которые особенно громко бьют тревогу, не подрывают общую поддержку Украины, — считает Маттиас Куллас из Центра европейской политики во Фрайбурге. — Предположительно, даже эти группы не против облегчения бремени для Украины, они просто хотят получить компенсацию за свои потери».

Жолт Дарвас из брюссельского аналитического центра Bruegel также считает, что последствия были ограниченными. «Это был экономический шок, но, похоже, пострадавшие адаптировались, — отмечает он. — По крайней мере, я не знаю о массовом банкротстве польских фермеров».

Тем не менее блокада — это предвестие дискуссий, которые будут проходить по мере приближения вступления Украины в ЕС. Хотя до этого ещё далеко, уже сейчас становится очевидным, что высокая конкурентоспособность украинских фермеров может стать непосильной ношей для многих хозяйств ЕС. Когда страны — члены ЕС будут обсуждать вопрос о вступлении Украины в ЕС в конце этой недели, этот вопрос, вероятно, также будет стоять на повестке дня.

Прокремлёвский глава правительства Венгрии Виктор Орбан уже позаботился об этом. Он объявил, что наложит вето на вступление Украины в ЕС — и обосновал свою позицию блокады экономическими последствиями. «Если вы впустите это сельское хозяйство в европейскую сельскохозяйственную систему, оно разрушит её на следующий день», — заявил Орбан французской газете Le Point. Пока он, однако, одинок в своей позиции.

Однако подобные опасения, скорее всего, значительно отсрочат вступление Украины в ЕС, признаёт Die Welt. Существующие страны-члены, вероятно, будут настаивать на жёстких условиях, чтобы защитить свои интересы. «Торговые льготы для Украины были сильным политическим сигналом для Украины, а также для России, — считает эксперт CEP Куллас. — Однако если переговоры о вступлении Украины в ЕС будут проходить после войны, то они будут другими и гораздо более жёсткими. Страны, которые боятся ущемления, будут более жёстко тормозить или требовать компенсации. Поэтому эти переговоры, скорее всего, будут очень медленным и жёстким процессом».

Эксперт SWP Ланг также ожидает длительных переходных периодов и исключений. Постепенная интеграция Украины вполне возможна. «Не стоит забывать, что Украина — большая страна с крупным сельскохозяйственным сектором, а это означает, что очень большая часть бюджета ЕС на сельское хозяйство и структурную помощь будет отменена», — подчёркивает политолог.

ЕС также мог бы реформировать свою сельскохозяйственную помощь таким образом, чтобы она направлялась в первую очередь мелким фермерским хозяйствам, а не огромным сельскохозяйственным компаниям, как на Украине. Также возможны, но юридически сложны, требования навсегда исключить Украину и другие присоединяющиеся страны из определённых движений денежных средств в сельскохозяйственном секторе.

Настроение будет проверено весной, когда необходимо будет продлить либерализацию торговли для Украины, которая действует только до июня 2024 года. «Продление либерализации торговли в июне не будет однозначным решением, — предупреждает эксперт SWP Ланг. — Ведь в начале июня состоятся европейские выборы, а весной — региональные выборы в Польше». По мнению специалистов, импорт сельскохозяйственной продукции или других товаров может стать важным вопросом внутриполитической кампании во многих затронутых странах, заключает Die Welt.